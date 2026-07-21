Pîslaru, după decizia CAB despre legea salarizării: A cântat iar ciocârLia. Nu am pregătit un proiect care să parcurgă etapele formale

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, critică, într-o postare pe Facebook, care începe cu „A cântat iar ciorcârLia”, decizia de marți a Curții de Apel București referitoare la Legea salarizării despre care spune că este „un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan”. Ministrul spune că decizia CAB interzice „un text referitor la salarizare postat în secțiunea de „Comunicate de presă” de pe site-ul Ministerului Muncii” și se întreabă retoric „Ce contează că nu suntem în procedură de inițiativă legislativă și că textul nu este un proiect de lege în transparență?”.

Postarea critică la adresa justiției începe cu „A cântat iar ciocârLia”, o aluzie la șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzată că intervine în procese, și continuă cu acuzația că sistemul judiciar „funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva” Guvernului și a lui Ilie Bolojan.

„După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi, în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de „Comunicate de presă” de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm astfel un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan. De asemenea, instanța a decis că nu mai avem voie să lucrăm pentru îndeplinirea jalonului PNRR în valoare de 770 milioane de euro”, scrie Pislaru pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Muncii se întreabă retoric: „Ce contează că nu suntem în procedură de inițiativă legislativă și că textul nu este un proiect de lege în transparență?

Ce contează că știe o țară întreagă că întreg procesul are loc cu medierea Administrației Prezidențiale, iar rolul Ministerului Muncii este de secretariat tehnic pentru o eventuală inițiativă parlamentară care să conducă la adoptarea legii în Parlament? Aceste detalii esențiale au fost prea mărunte pentru legiuitor.”

Pâslaru susține că „această decizie a Curții de Apel București ridică suspiciuni de interferență asupra prerogativelor guvernamentale” și apoi explică de ce, în opinia sa, „situația este de-a dreptul ridicolă”:

„În primul rând, din cauza statutului constituțional actual, Guvernul are atribuții și competențe limitate. Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale (transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de Guvern). Rolul nostru, de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare, a fost strict tehnic și metodologic: să oferim o fundamentare solidă, bazată pe consultări, pe care parlamentarii și partidele să o poată folosi dacă doresc”, spune ministrul.

„Constituția României spune clar că dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților (articolul 74). Ei decid dacă preiau această muncă și dacă o duc mai departe în Parlament.

Prin urmare, suspendarea dispusă de instanță (care vizează o ipotetică procedură formală de adoptare de către Guvern) este pur și simplu fără obiectul muncii”, continuă oficialul guvernamental.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, „până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple: Dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atâta timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern. Chiar mâine am invitat sindicatele la noi discuții”.

Ministrul mai spune că „dezbaterile tehnice și analizele sunt atribuții legale. Întâlnirile cu partenerii sociali sunt activități de analiză care nu modifică situația juridică vizată de instanță. Așadar, hotărârea blitz de azi nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare”.

„Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe!”, conchide Dragoș Pîslaru.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. Decizia de marţi poate fi atacată cu recurs. Reprezentanţii Sanitas susţin că proiectul „nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”.

Citește și:

Legea salarizării bate pasul pe loc: unde s-au blocat discuțiile purtate de reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR la Cotroceni (surse)

VIDEO Controverse privind situația juridică a legii salarizării, blocată de CAB. Ce spun Tudorel Toader și Daniel Fenechiu despre soluții

Ministerul Muncii va ataca decizia CAB privind Legea salarizării. Instituția spune că hotărârea a fost luată fără să fie citată

Editor : B.E.