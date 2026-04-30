Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că ministerul a băgat într-un sertar proiectul care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat și a stins lumina, deși fusese promis de mai multe luni.

„Astăzi facem ordine în sectorul public. Este o problemă de echitate. Nu se mai poate încasa în același timp și pensie specială integrală, și salariu întreg tot de la stat.

Proiectul a fost anunțat de ceva vreme, dar problema este că a fost pus într-un sertar, cu lumina stinsă. Premierul a aprins lumina pe acest subiect și, ceea ce nu s-a făcut în câteva luni, iată că s-a putut adopta în doar două zile”, a spus acesta.

Ministrul a explicat că măsura vizează doar sectorul public și doar pensiile speciale. În sectorul privat, cumulul pensiei cu salariul este în continuare permis pentru orice categorie de pensionari:

„Este foarte important de clarificat că, pentru cei cu pensii speciale și militare, proiectul stabilește următoarele condiții: dacă doresc să rămână în activitate, pot face acest lucru, dar trebuie să accepte ca pensia să fie redusă cu 85% pe perioada activității.

Exista un sentiment major de inechitate. Vorbisem cu un coleg destul de tânăr care îmi spunea că aștepta de mult această măsură.”

Proiectul vine și cu mai multe excepții, inclusiv pentru cadrele didactice.

Ministrul a fost întrebat și ce economii se vor face, însă a precizat că statul nu are o evidență clară a tuturor persoanelor aflate în funcții publice. Totuși, Dragoș Pîslaru a precizat că „discutăm de economii substantiale, dar sigur sute de milioane de lei daca nu peste 1 miliard de lei”.

Până să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat și de Parlament.

Detașările și transferurile la stat, blocate

Tot în ședința de joi, Executivul a adoptat modificări și în privința detașărilor și transferurilor între instituții.

„În contextul măsurilor fiscal-bugetare adoptate la nivel guvernamental, proiectul de lege introduce o serie de

dispoziții tranzitorii menite să reglementeze temporar mobilitatea personalului din sectorul public.

Astfel, se instituie suspendarea temporară a unor mecanisme de mobilitate, precum detașarea și transferul, pentru a preveni utilizarea excesivă a acestor instrumente în scopul ocolirii restricțiilor privind ocuparea posturilor vacante”, prevede proiectul de lege adoptat.

