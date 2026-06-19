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Pîslaru, după negocierile cu Comisia Europeană: „România păstrează un PNRR de peste 20 de miliarde de euro”

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dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru. Foto: Facebook
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Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat vineri că a încheiat cu succes negocierile cu  Comisia Europeană privind ultima modificare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Iar rezultatul e că România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro, a precizat acesta. 

„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanţări”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

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El a subliniat că, prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiţii şi prin reformularea unor jaloane şi reforme, au fost eliminate riscuri majore de penalizare, fiind evitate unele corecţii financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduţi. Totodată, a adăugat Pîslaru, au fost păstrate obiectivele esenţiale ale reformelor şi investiţiilor asumate.

„Am obţinut soluţii concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educaţie, dezvoltare locală şi mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoaşterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepţie pentru investiţiile finalizate, şi am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită. (...)

Detaliile vor fi comunicate public la începutul săptămânii viitoare. România nu renunţă la reforme şi nu renunţă la investiţii. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile şi pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor”, a transmis Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, urmează etapa cea mai importantă, respectiv implementarea până la 31 august.

„Mai avem puţin timp la dispoziţie, iar fiecare zi contează. Prioritatea mea a fost şi va rămâne aceeaşi: să aducem în ţară cât mai multe fonduri europene şi să ducem la bun sfârşit proiectele care modernizează României”, a punctat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Editor : C.L.B.

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