Pîslaru îi răspunde lui Manole: Lista cu „morţi” pe care o flutură ministrul Muncii a fost făcută de Alexandra Zară, susţinută de PSD

Lista cu „morţi" pe care o flutură actualul ministru al Muncii, Florin Manole, este cea întocmită la 30 iunie şi semnată de Alexandra Zară, fosta preşedintă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, numită şi susţinută de PSD, a spus fostul ministru interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

Reacţia acestuia vine după ce Manole a anunţat luni că Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate, iar România va pierde bani din PNRR din cauza unor raportări false.

„Domnul Manole mă acuză că aş fi raportat "persoane decedate" către Comisia Europeană pentru a bifa o ţintă din PNRR privind dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi. Ceea ce "uită" să menţioneze este că lista cu "morţi" pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită şi semnată de doamna Zară, fosta preşedintă ANPDPD, numită şi susţinută de PSD. Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară. În locul ei am numit-o pe Ana Rădulescu, un profesionist impecabil, care a făcut curăţenie în haosul lăsat în urmă", a scris Pîslaru, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, ANPDPD a raportat la 31 august, pe baza datelor primite din ţară către minister, 3.976 de persoane eligibile, fără vreun caz de deces în centre, cum fuseseră identificate în fosta raportare de la 30 iunie, şi care au fost înlăturate printr-o verificare clară, relatează Agerpres.

„Ştiu exact de ce iese domnul Manole la atac tocmai acum. Comisia Europeană face verificările fireşti pe acest jalon, iar domnul ministru, incapabil să susţină negocierile tehnice cu experţii europeni, caută un ţap ispăşitor. Raportarea de 3.976 de persoane dezinstituţionalizate a fost cea mai riguroasă, corectă şi curată centralizare posibilă pe baza datelor existente în acel moment. Orice neconcordanţă sau diferenţă de interpretare pe care Comisia o ridică acum în faţa ministerului ţine de clarificări metodologice complexe (cum ar fi eligibilitatea tinerilor salvaţi din sistem), nu de "falsuri" şi, sub nicio formă, de "persoane decedate"”, a mai precizat fostul ministru.

El susţine, totodată, că în calitatea sa de ministru interimar timp de 5 luni, nu a semnat şi nu a trimis nicio raportare către Comisia Europeană, această atribuţie fiind a direcţiei de specialitate din minister. Pîslaru a mai precizat că, în primăvara anului 2026, a renegociat jalonul cu Comisia Europeană, scăzând ţinta la 4.000 (persoane dezinstituţionalizate, n.r.) şi transformând indicatorul într-unul mai uşor de măsurat.

„Cu marja permisă de 5% (deviaţia minimă), ţinta de atins era 3.800, iar cele 3.976 de persoane eligibile raportate de ANPDPD pe 31 august, pe baza datelor din teritoriu de la DGASPC-uri au acoperit jalonul satisfăcător, pe datele de atunci. Cer PSD-ului un dram de decenţă. Oamenii cu dizabilităţi, destinele lor şi eforturile reale de a le oferi o viaţă demnă în comunitate nu sunt o masă de manevră pentru a vă acoperi incompetenţa şi fraudele”, a mai spus fostul ministru.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni că Dragoş Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate motiv pentru care este inevitabilă corecţia de fonduri din PNRR.

„Asta arată cinism şi lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecţia de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea şi raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie şi august, au fost greşite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus atunci că este necesară verificarea şi completarea datelor, şi adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a ţintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura preşedintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greşite, inclusiv persoane decedate”, a spus Manole.

Potrivit acestuia, până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituţionalizării, iar toţi actorii implicaţi au fost informaţi oficial că decesele, transferurile în alte centre şi formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare.

La data de 10 iulie, dosarul dezinstituţionalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica şi a asigura conformitatea dosarelor.

„La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunţat că ţinta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituţionalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informaţii lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidenţiale şi persoane care nu erau instituţionalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgenţă revizuirea datelor. În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituţionalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituţionalizare sau transferate în alte centre. Aşadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate. Nu vom acoperi această greşeală şi nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a susţinut actualul ministru al Muncii.

Editor : M.B.