Dragoș Pîslaru, ales vicepreședinte PNL, după congresul de duminică, îl acuză pe președintele PSD Sorin Grindeanu de „tupeu formidabil”, după ce acesta a spus că PSD va vota doar un guvern din care social-democrații fac parte și că vrea „deplină autonomie” asupra programului de guvernare. Pîslaru a mai spus la Digi24 că un guvern PNL-USR-UDMR ar avea mai multă legitimitate, deoarece aceste trei partide au împreună mai multe mandate în Parlament decât PSD.

„Sunt două mari probleme, nu una singură, în ceea ce a spus președintele PSD. Prima este faptul că atunci când Partidul Național Liberal a propus cele două soluții, erau privite într-o modalitate de reciprocitate, adică s-a pus pe masă această ipoteză, a acordului politic, s-a pus pe masă că se poate construi o minoritate sau alta, rămânând ca președintele României să decidă. Prima problemă pe care cred că toată lumea a observat-o este că PSD, de unde era exponentul flexibilității și îl acuza pe prim-ministrul Ilie Bolojan că e rigid și că pune linii roșii, sunt primii care au pus o primă linie roșie, au spus că ei nu votează decât un guvern în care participă. Iată deci că tot discursul lor despre flexibilitate s-a transformat în acest moment, după o amânare foarte mare din momentul pe care l-au declanșat tot dumnealor, cu torpilarea guvernului, până la urmă am ajuns aici, când tot dumnealor spun că vor să fie la guvernare și nu e decât o singură variantă, cu ei la guvernare”, a spus Pîslaru.

„A doua problemă majoră este că în soluțiile pe care PNL le-a pus pe masă se menționa foarte clar că acest acord politic pe șase luni de zile trebuie să aibă niște elemente cruciale pe care să le agreeze partidele pentru a avea susținere în Parlament. Or, domnul Grindeanu a venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție, nu acceptă nimic, este un guvern în care PSD face și desface singur. Și asta nu este corect, ca modalitatea de a pune problema, în condițiile în care Partidul Național Liberal, ca și de altfel ceilalți colegi din USR și UDMR, au spus că această deschidere de a găsi o soluție trebuie făcută, evident, într-un mod în care să ne asigurăm cum stau lucrurile.

De altfel, știm că USR a spus că nu va susține un astfel de guvern minoritar și atunci, cu atât mai mult, prin acest tratament pe care domnul Grindeanu îl propune foarte așa, luându-ne pe sus și considerând că dumnealui n-are nimic de împărțit, nu cred că este corect pentru un Parlament în care totuși are un procent mai mic decât procentele cumulate PNL-USR-UDMR, care în mod evident ar trebui să fie prima opțiune de construire a unui guvern minoritar”, a adăugat el.

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„Cred că, în mod evident, conducerea Partidului Național Liberal și președintele său, domnul Ilie Bolojan, va avea înțelepciunea pentru a discerne într-adevăr care sunt intențiile și dacă declarațiile pe care le-am auzit în public sunt reale și se bazează pe faptul că PSD chiar nu vrea să discute nimic sau pur și simplu sunt de fațadă pentru a impresiona alegătorii potențiali și, de fapt, există o minimă responsabilitate politică pentru a ne uita la niște condiționări într-un acord care să găsească soluția”, a spus Pîslaru.

„Cred că echipele care vor merge la negociere, în cazul Partidului Național Liberal, echipa condusă de președintele Ilie Bologan, vor discerne dacă este loc să susțină ceva sau până la urmă este un balon de fum, așa cum ne-a obișnuit Partidul Social Democrat în ultima vreme, în care pune condiții la toată lumea.

„Eu cred că în condițiile în care soluțiile pe care le-am adoptat la congres și în Biroul Permanent Național nu sunt îndeplinite, dacă condițiile respective nu sunt îndeplinite, în mod evident va trebui să ne întoarcem în către partid și nu văd de ce am mai acorda sprijinul dacă nu sunt acceptate niște elemente minime de acord politic. Nu vreau să vorbesc în numele echipei de negociere care a fost deja desemnată, dar cu siguranță cred că e o problemă dacă Partidul Social Democrat intră într-o modalitate de de tip bullying pentru a-i presa pe ceilalți într-un mod în care nu este nici colegial și nici cu grijă mai degrabă pentru România, ci pentru interesele proprii de partid”, a spus Pîslaru.

Întrebat ce șanse are un guvern PNL-USR-UDMR, eventual cu Alexandru Nazare premier, Pîslaru a spus: „În primul rând, aș vrea să aduc argumentele pentru care un guvern minoritar susținut în formula aceasta de PNL-USR-UDMR este mult mai legitim. În primul rând, este vorba de legitimitate morală. PSD a conspirat în această încercare Veștea să rupă PNL în două. Lideri ai Partidului Social Democrat au mers în curtea AUR, deci la un partid extremist, pentru a cerși voturi. Deci cred că în acest moment PSD este un mare învins, ca urmare a faptului că a fost respinsă versiunea Veștea. Al doiea lucru important l-am menționat deja, procentele cumulate PNL-USR-UDMR sunt mult mai mari decât cu ce vine Partidul Social Democrat”, a explicat oficialul..

„Varianta PSD-AUR noi am mai discutat-o în trecut. Dacă își asumă transparent o alianță PSD cu AUR, atunci este cu totul alt scenariu și nu mai au nevoie de sprijin.

Partidul Național Liberal nu vrea să aibă niciun niciun lucru de împărțit cu AUR. Deci, dacă vom vedea că PSD se bazează pe voturi de la AUR, evident, cu circumstanțierea faptului că merită o discuție în Biroul Permanent Național, dar nu cred că Partidul Național Liberal ar vota în vreun fel orice fel de melanj între PSD și AUR care ar duce la o guvernare susținută de AUR”, a spus Pîslaru.

Editor : M.B.