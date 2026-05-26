Live TV

Pîslaru: Încercăm să ne asigurăm că pe granturile PNRR avem tot ce ne trebuie ca să absorbim banii. Anumite investiţii vor fi diminuate

Data publicării:
PNRR steag UE
Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, marţi, despre proiectele din PNRR, că încearcă să se asigure că „avem pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toţi banii”, iar acest lucru presupune că anumite investiţii vor fi diminuate. El a menţionat că atunci când a venit în funcţie nu avea o înţelegere care sunt toate proiectele, ştiind că exista o supra-contractare de 47 de miliarde de euro, faţă de „20 de miliarde şi ceva cât aveam în PNRR”. „Era un haos total managerial”, dar în acest moment, „suntem la ani lumină în materie de gestiune managerială”, a mai spus acesta, potrivit News.ro. 

„Este foarte important să discutăm cu colegii din comitetele de monitorizare care sunt datele-limită. Toată lumea ştie de 31 august 2026, dar după aceea mai sunt termene care curg, inclusiv depunerea cererii finale de plată până la 30 septembrie. Un alt lucru foarte important este legat de a prezenta Comitetului de Monitorizare care este gândirea cu privire la renegocierea finală pentru PNRR, care are loc acum şi se desfăşoară cu experţii Comisiei Europene, şi noi, astăzi, evident, nu o să decidem cum arată în final, pentru că suntem într-un proces de negociere încă cu Comisia Europeană, dar cred că este absolut firesc (..) să le explicăm care sunt premisele de la care am plecat în această negociere şi, evident, lucrurile pe care vrem să le obţinem. Această decizie este o discuţie importantă, de informare şi consultare, care cred că este mai mult decât binevenită acum, la câteva zile înainte de a transmite către Comisia Europeană varianta finală pe care România şi-o doreşte pentru PNRR”, a spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, despre proiectele din PNRR. 

El susține că „anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate”. 

„Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ce ne trebuie ca să absorbim toţi banii. Acest lucru presupune că anumite investiţii care sunt pe grant vor fi diminuate, ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant se finalizează. În acelaşi timp, presupune mutarea unor investiţii care sunt deja într-un stadiu foarte avansat de finalizare şi care pot fi terminate până pe 31 august”, a mai spus Pîslaru. 

Ministrul interimar a precizat că negocierile sunt bazate pe dovezile pe care guvernul urmează să le aducă. 

„Atunci când am venit, în iunie, nu aveam o înţelegere care sunt toate proiectele, ştiam că e o supra-contractare de 47 de miliarde faţă de 20 şi ceva ce aveam în PNRR şi era un haos total managerial. În acest moment, suntem la ani lumină în materie de gestiune managerială”, a subliniat ministrul interimar al Investiţiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanţate prin acest program”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook referitoare la proiectele finanţate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
5
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Digi Sport
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru, către sindicate, după publicarea legii salarizării: De ce n-au pus presiune când era un guvern cu puteri depline?
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni din 2026. Nazare: „Este o corecție de amploare”
medici in spital
Ce venituri vor avea medicii în 2027. Reforma salarizării aduce creșteri de salarii și reduce diferențele dintre spitale
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de Guvern se conturează (surse)
Recomandările redacţiei
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
SUA intenționează să reducă numărul de bombardiere strategice și nave...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se...
bani-lei-1536x866
Radiografia finanțării partidelor politice în 2025: subvenții de...
Alexander Lukashenko
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se...
Ultimele știri
Criza guvernamentală, motiv de manipulare pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu și împotriva UE. Ce spune raportul Expert Forum
NATO își întărește apărarea pe Flancul Estic pentru a trimite rapid forțe în zona baltică, în cazul unui război cu Rusia
Săptămână critică pentru înarmarea României: MApN a semnat doar 3 contracte din 15, prin SAFE, și riscă să piardă miliarde de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Un bărbat a făcut infarct într-o bancă din Târgu Jiu. Ce au descoperit medicii după ce au ajuns la fața...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Adevărul despre plecarea lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Anunțul lui Mihai Rotaru
Adevărul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i vinde pe marginea drumului
Playtech
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Phil Collins, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Ce spune despre posibilitatea unei reveniri pe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce este steaua albastră de lângă Lună, vizibilă pe cer în această seară: este de 12.000 de ori mai...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special