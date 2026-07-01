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Exclusiv Pîslaru: Moțiunea de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL. Un plan premeditat, în capcană fiind atras și președintele

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Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Moțiunea de cenzură a fost „un plan premeditat cu mult înainte”, în a cărui „capcană” a fost atras și președintele, este de părere vicepreședintele PNL. Dragoș Pîslaru a declarat pentru Digi24 că moțiunea a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă.

„La Ziua Americii, acolo a fost o imagine, o poză, practic tot acel grup în jurul domnului Veștea, eu am fost acolo și am văzut mai mult decât fotografia. Deci toată acea perioadă la petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta. Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă, înapoi la Oradea și că era un plan premeditat cu mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui: „Rezolvăm noi, n-aveți grijă”, atrăgându-l în această capcană pe care acuma o decontăm cu toții ca țară.

Acum, după ce punem elementele de bază împreună, cred că se conturează foarte clar că a existat un demers premeditat de rupere a PNL-ului și de alipire înapoi într-o alianță cu PSD. Ăsta a fost, de fapt, calculul politic foarte greșit, pentru care acum suferim cu toții”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Vicepreședintele PNL nu crede că Adrian Veștea a fost luat în calcul să fie nominalizat ca premier de la început.

„Suntem pe un teren în care speculăm. Cred că era o grupare care își dorea să continue la guvernare cu PSD, fără Bolojan și fără reforme, și fără presiunea pe care aceste reforme riscau să o pună pe interesele domniilor lor. Și iată că acel calcul s-a demonstrat a fi extrem de nociv, pe de o parte prost politic, deci dezastruos politic, pe de altă parte, punând România într-o situație de instabilitate, cu riscurile pe care le-am discutat”, a adăugat Pîslaru.

 

Editor : A.P.

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