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Pîslaru: Nu se pune problema ca secretarii de stat sau miniştrii să beneficieze de sporul de 40% pentru gestionarea fondurilor europene

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dragos pislaru
Dragos Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a spus vineri că secretarii de stat sau miniştrii nu vor beneficia de sporul de 40% pentru gestionarea proiectelor europene, aşa cum este prevăzut în proiectul legii salarizării din sistemul public pentru unele categorii de personal.

„Nu se pune problema ca secretarii de stat sau miniştrii să beneficieze de acest spor. Rămân lucrurile exact cum au fost şi până acum”, a precizat Pîslaru, răspunzând unei întrebări pe această temă, potrivit Agerpres.

„A fost o solicitare expresă din partea structurilor asociative ale autorităţilor publice locale să nu se schimbe statutul legat de sporuri de fonduri europene, deci de 40%. Practic, dumnealor au cerut în mod explicit în consultări să rămână acest spor de 40%. În numele Asociaţiei Municipiilor din România, doamna preşedinte Olguţa Vasilescu a precizat foarte clar că aceasta este o linie roşie pentru municipiile din România. În ceea ce priveşte extinderea sporului de fonduri europene către demnitarii de la nivel central, vă pot confirma că nu este cazul”, a explicat ministrul.

Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, conform proiectului noii legi a salarizării publicat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Proiectul prevede că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene pot beneficia de un spor de până la 40% din indemnizaţia lunară, în limita bugetului aprobat.

Editor : M.B.

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