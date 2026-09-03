Pîslaru: „PNRR a «distrus» România” cu autostrăzi, spitale și investiții. Atac la PSD: „Sabotaj marcă înregistrată”

Ministrul interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru a afirmat, joi, că Planul Național de Redresare și Reziliență a avut un impact major asupra dezvoltării României, în ciuda criticilor și a ceea ce el numește „sabotaj” din partea PSD. Liberalul a prezentat o listă de investiții și proiecte pe care le atribuie PNRR și susține că România a reușit să absoarbă peste 90% din fondurile europene nerambursabile și peste 95% din componenta de împrumuturi.

„PNRR a «distrus» România”, a scris ironic ministrul, pe pagina sa de Facebook, după care a enumerat mai multe proiecte finanțate prin acest program.

Printre acestea se numără Autostrada Moldovei, șapte spitale noi, 1.200 de ambulanțe, 25 de unități de terapie intensivă neonatală și peste 2.000 de cabinete ale medicilor de familie.

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Pîslaru mai susține că prin PNRR au fost construite 885 de unități locative pentru tineri din comunități marginalizate, au fost adăugați peste 90 de kilometri de rețele de apă și canalizare și au fost renovate energetic zeci de mii de clădiri din țară.

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Investiții în energie, transport și educație

Potrivit ministrului, fondurile din PNRR au fost folosite și pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Pîslaru menționează 60.000 de gospodării dotate cu panouri și peste 20.000 de case care ar fi beneficiat atât de renovare, cât și de panouri fotovoltaice.

Pe lista prezentată de ministru se află și împădurirea a peste 20.000 de hectare și realizarea a peste 1.300 de metri pătrați de păduri urbane.

În domeniul transporturilor, Pîslaru afirmă că PNRR a permis introducerea a 50 de locomotive și 64 de vagoane, precum și modernizarea a 1.500 de kilometri de cale ferată.

În același timp, peste 5.000 de insule ecologice digitalizate ar fi fost realizate, iar cloudul guvernamental necesar procesului de digitalizare a României ar fi fost finanțat prin PNRR.

Ministrul mai enumeră o creștere de peste 1.000 de megawați a producției de energie, dotarea a zeci de mii de școli cu laboratoare moderne, construirea a 110 creșe și finanțarea unor programe pentru elevii vulnerabili.

De asemenea, Pîslaru susține că PNRR a finanțat digitalizarea universităților.

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Pîslaru acuză PSD de „sabotaj”

Ministrul interimar afirmă că toate aceste investiții au fost realizate în pofida problemelor politice și administrative.

„În ciuda sabotajului marcă înregistrată PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit să asigure absorbția din PNRR a peste 90% din banii europeni nerambursabili și peste 95% pe componenta de împrumuturi”, a scris Pîslaru.

El îi critică și pe politicienii care contestă rezultatele programului.

„Politicienii care critică azi succesul PNRR în România sunt doar supărați pentru că n-au putut să-l prăduiască”, a afirmat ministrul.

Pîslaru a mulțumit echipei din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și colegilor din Guvern și administrație, despre care spune că au contribuit la schimbarea situației PNRR.

„Am muncit din greu ca să transformăm PNRR dintr-un eșec major, așa cum era când am preluat ministerul anul trecut, într-un succes european, așa cum îl încheiem acum”, a transmis ministrul.

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În final, Dragoș Pîslaru a respins discursul potrivit căruia Uniunea Europeană ar reprezenta o amenințare pentru România.

„Uniunea Europeană nu e nici bau-bau și nici stăpânul României. Uniunea Europeană este șansa noastră spre modernizare și dezvoltare”, a conchis acesta.

Editor : Ana Petrescu