Live TV

Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”

Data publicării:
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Foto gov.ro
Din articol
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, răspunde criticilor venite în principal dinspre Partidul Social Democrat pe tema pierderii celor 458 de milioane de euro din Cererea 3 de plată aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Ministrul Dragoș Pîslaru îi acuză pe reprezentanții PSD care critică Guvernul că ei sunt cei „din cauza cărora am pierdut 458,7 milioane de euro”. 

„Să pui responsabilitatea ratării unor reforme în sarcina unui guvern care a avut la dispoziție o fereastră minusculă de timp (23 iunie – 28 noiembrie 2025) pentru a repara ani de delăsare, este pur și simplu nesimțire”, a adăugat Dragoș Pîslaru, în postarea publicată pe Facebook.

Dragoș Pîslaru susține, încă de la început, că reformele asumate de România în cadrul cererii 3 de plată din PNRR trebuiau să fie finalizate în primul trimestru din anul 2023. 

Acesta mai arată că cererea a fost depusă cu 9 luni de întârziere, în timpul mandatului prim-ministrului Marcel Ciolacu.

„La momentul depunerii, ministrul Adrian Câciu și-a asumat sub semnătură oficială în fața Comisiei Europene faptul că jaloanele erau îndeplinite satisfăcător. Au mințit”, susține ministrul.

Dragoș Pîslaru mai arată că membrii fostului Guvern, condus de Ciolacu, „au amânat și tergiversat” reformele din Cererea nr. 3 de plată.

„Comisia a constatat că nu mișcă nimic și a decis în mai 2025 suspendarea parțială a plății pentru cele 4 reforme – pensile speciale, AMEPIP și numirile în CA-uri din domeniul energiei și transporturilor. Au încasat-o peste bot și s-a aflat și public”, a adăugat Pîslaru.

Acesta amintește că de atunci când Guvernul Bolojan a preluat mandatul au existat „doar câteva luni pentru a repara întârzieri acumulate în ani de zile”.

Potrivit ministrului Fondurilor Europene, principalele probleme trebuiau rezolvate de:

  • Ministerul Muncii (reforma pensiilor speciale), Secretariatul General al Guvernului (operaționalizarea AMEPIP), Ministerul Energiei (guvernanța companiilor de stat din energie) și Ministerul Transporturilor (guvernanța companiilor de stat din transporturi).
  • Toate aceste instituții au avut șefi de la PSD în mandatul de prim-ministru al lui Ilie Bolojan.

Acesta mai susține că cele 458 de milioane de euro au fost pierdute din cauza amânărilor repetate la decizia CCR privind pensiilor speciale, „pentru că politicienii au ales să populeze cu sinecuri” AMEPIP și pentru că „politicienii au tot trimise pilele de la partid” în companiile din energie și transporturi.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

