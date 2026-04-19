Pîslaru: România trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR. „Reformele nu se fac pe TikTok sau TV, ci prin muncă zilnică”

Dragoş Pîslaru a declarat că România se află într-un moment decisiv, în care trebuie să atragă 10 miliarde de euro prin PNRR, subliniind că acest obiectiv depinde de reforme făcute „prin muncă riguroasă, zi de zi”, nu „nici la TV şi nici pe TikTok”. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene l-a indicat pe Ilie Bolojan drept liderul capabil să gestioneze acest proces şi reia metafora acestuia și a susținut că „se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară”.

„Ca aceste 10 miliarde să ajungă cu adevărat în România, avem nevoie de cineva care ştie că o reformă nu se face nici la TV şi nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă, zi de zi", a scris ministrul Pîslaru duminică pe Facebook și l-a indicat pe Ilie Bolojan drept persoana capabilă să gestioneze acest efort.

Reluând o metaforă a lui Bolojan, Pîslaru a adăugat: „Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară”.

Pîslaru a explicat că suma de 10 miliarde de euro este alocată exclusiv României prin PNRR, cu termen de implementare 31 august 2026.

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în ţară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne aşteaptă doar pe noi. Bani puşi deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă ţară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înşine.”

El a detaliat domeniile vizate de investiţii: „Se construiesc autostrăzi, se construiesc şi se modernizează spitale, grădiniţe şi şcoli mai sigure pentru copiii noştri, se digitalizează ţara, se renovează şi eficientizează energetic clădiri publice şi gospodării vulnerabile, se plantează păduri şi o mulţime de alte proiecte”.

Citește și: Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria”

Peste 21.000 de proiecte în derulare în România

Ministrul a precizat că în cadrul PNRR sunt în desfăşurare peste 21.000 de proiecte la nivel naţional.

„Aceste date sunt relevante ca să înţelegem exact cât de important este momentul în care ne aflăm astăzi pentru dezvoltarea României. Toţi politicienii trebuie să bage la cap chestia asta. E un moment crucial în care, în loc să să călcăm frâna, trebuie să apăsăm pedala de acceleraţie şi să ne asigurăm că ducem la capăt toate investiţiile şi reformele.”

El a insistat că reformele trebuie realizate prin muncă, nu prin comunicare publică: „Ca aceste 10 miliarde să ajungă cu adevărat în România, avem nevoie de cineva care ştie că o reformă nu se face nici la TV şi nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă, zi de zi.”

Pîslaru a susţinut că Ilie Bolojan este omul potrivit pentru implementarea reformelor, invocând experienţa acestuia administrativă.

„Aşa cum a demonstrat la Oradea, mai apoi la Bihor şi da, aşa cum a demonstrat de când a preluat mandatul de prim-ministru, omul care poate gestiona acest efort este Ilie Bolojan.”

Totodată, ministrul a admis că „Bolojan nu este premierul perfect şi nu există aşa ceva nicăieri în lume”, dar a subliniat: „Dar este omul care găseşte soluţii, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil şi nu minte”.

Citește și: Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să demisioneze. Social-democrații îi dau trei zile să plece. Ce vor face apoi

Critici la adresa guvernelor anterioare

Pîslaru a criticat modul în care guvernele precedente au gestionat reformele şi investiţiile.

„Guvernele anterioare au ales calea uşoară: au amânat reformele grele şi au lansat multe investiţii nerealiste şi fără acoperire, de teamă să nu piardă voturi şi în goana superficială după capital electoral.”

În schimb, el susţine că actuala abordare este diferită: „Ilie Bolojan este tocmai opusul acestui tipar. [...] Am prioritizat proiectele de investiţii şi am accelerat reformele. Facem într-un an ce nu s-a făcut în cinci de dinainte.”

Ministrul a avertizat asupra riscului unei crize politice şi a subliniat importanţa stabilităţii.

„Astăzi suntem la o răscruce de drumuri: putem merge în direcţia unei crize politice care ar arunca ţara în haos ori putem să fim cu adevărat oameni de stat înţelepţi.”

El a continuat: „Să provoci o criză e cel mai uşor lucru din lume. Să construieşti însă ceva durabil - aici este provocarea.”

În opinia sa, destabilizarea ţării ar fi iresponsabilă: „Într-un context internaţional atât de fragil, să pui deliberat în pericol stabilitatea ţării nu este un act politic, ci o dovadă clară de iresponsabilitate”.

Citește și: „Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de mediator, dar critică tensiunile PSD - PNL: „Ne-am întors la lupta veche”

Metafora „luminii în cămară” şi critica privilegiilor

Pîslaru a reluat metafora folosită de Ilie Bolojan pentru a descrie transparenţa în administraţie.

„Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară. Pentru că odată ce aprindem lumina ies la iveală bolidurile de lux, zborurile cu avioane private şi ceasurile de sute de mii de euro.”

El a continuat enumerarea: „Ies la iveală sinecurile din consiliile de administraţie, firmele care căpuşează bugetul naţional şi cutiile de pantofi pline cu bani.”

Mesajul său către clasa politică a fost tranşant: „Petrecerea s-a terminat, băieţi.”

Ministrul a formulat şi o „ecuaţie” simbolică între două modele de guvernare.

„Ce vedem astăzi nu e un conflict ideologic, ci o ecuaţie cât se poate de simplă. Dacă A reprezintă dezvoltarea prin muncă şi curăţenie asumată (modelul Bolojan) şi B reprezintă stagnarea prin risipă şi clientelism (şobolăneală), atunci A > B nu este o teoremă politică de demonstrat, ci o axiomă.”

În final, Dragoş Pîslaru a afirmat că susţine ferm continuarea reformelor şi implementarea PNRR alături de Ilie Bolojan.

„Eu aleg drumul construcţiei şi îl susţin în totalitate pe Ilie Bolojan. Aleg să ducem la capăt PNRR-ul şi să redresăm ţara alături de profesionişti care nu se tem să îşi asume reformele reale de care România are atât de mare nevoie. Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă”, a conchis ministrul.

Citește și: Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a știut tot ce discutăm”. Când s-a declanșat „spaima politicienilor”

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că măsura privind vânzarea de pachete de acțiuni la companiile de stat este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni. Premierul a susținut că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme. Șeful Executivului a adăugat că, în fața criticilor, „întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond”.

Editor : Ana Petrescu