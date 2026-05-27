Pîslaru spune că ar face parte dintr-un guvern tehnocrat condus de Nazare, „dacă ar fi un acord de principiu” din partea lui Bolojan

Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan. Foto: gov.ro

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că ar face parte dintr-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare, el arătând că este una dintre opțiuni, dacă se sfătuieşte şi cu prim-ministrul şi există şi din partea lui un acord de principiu.

„Eu sunt în acest guvern pentru că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut încredere să-mi ofere această posibilitate de a reprezenta România pe această poziţie. Evident, va trebui să mă consult cu domnia sa şi să văd cum stau lucrurile. Mi se pare o chestie de minim bun simţ să fac lucrul acesta şi să mă consult cu domnia sa”, a spus ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, întrebat la podcastul Friendly Fire cu Moise şi Vlad dacă ar accepta să facă parte dintr-un viitor executiv, notează News.ro.

Întrebat în ce guvern nu ar intra, Pîslaru a răspuns: În orice formulă în care, după discuţia cu prim-ministrul Ilie Bolojan, nu aş avea un acord de principiu din partea domniei sale pentru a putea participa. (..) Pentru că mi se pare o chestie de bun simţ şi o minimă loialitate”, a arătat Pîslaru.

El a menţionat că nu e vorba că este la ordinul lui Bolojan.

„E vorba că mi se pare o chestiune firească să am această consultare. Şi da, este un lucru absolut firesc, ţine şi de o chestiune de integritate personală în ceea ce înseamnă compoziţia guvernului şi cum arată lucrurile. N-aş intra într-un guvern, de exemplu, în care ar fi AUR”, a precizat Dragoş Pîslaru.

Întrebat dacă ar intra într-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare, Pîslaru a răspuns: Este ceva ce, cu siguranţă, dacă mă sfătuiesc şi cu prim-ministrul şi există şi din partea dumnealui un acord de principiu pentru a mă asigura că o să continuăm o relaţie bună în continuare, da, este una din opţiuni. Dar este ceva ce trebuie să vedem ce configuraţie va fi. Motivul pentru care aş gândi o continuare, cel puţin, măcar o perioadă de timp, este să pot finaliza PNRR-ul. Cred că este o chestiune de responsabilitate. Mi se pare că o schimbare de macaz în acest moment ar afecta şi credibilitatea României”, a subliniat ministrul interimar.

