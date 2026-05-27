Pîslaru spune că ar face parte dintr-un guvern tehnocrat condus de Nazare, „dacă ar fi un acord de principiu” din partea lui Bolojan

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că ar face parte dintr-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare, el arătând că este una dintre opțiuni, dacă se sfătuieşte şi cu prim-ministrul şi există şi din partea lui un acord de principiu.

„Eu sunt în acest guvern pentru că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut încredere să-mi ofere această posibilitate de a reprezenta România pe această poziţie. Evident, va trebui să mă consult cu domnia sa şi să văd cum stau lucrurile. Mi se pare o chestie de minim bun simţ să fac lucrul acesta şi să mă consult cu domnia sa”, a spus ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, întrebat la podcastul Friendly Fire cu Moise şi Vlad dacă ar accepta să facă parte dintr-un viitor executiv, notează News.ro.

Întrebat în ce guvern nu ar intra, Pîslaru a răspuns: „În orice formulă în care, după discuţia cu prim-ministrul Ilie Bolojan, nu aş avea un acord de principiu din partea domniei sale pentru a putea participa. (..) Pentru că mi se pare o chestie de bun simţ şi o minimă loialitate”, a arătat Pîslaru.

El a menţionat că nu e vorba că este la ordinul lui Bolojan.

„E vorba că mi se pare o chestiune firească să am această consultare. Şi da, este un lucru absolut firesc, ţine şi de o chestiune de integritate personală în ceea ce înseamnă compoziţia guvernului şi cum arată lucrurile. N-aş intra într-un guvern, de exemplu, în care ar fi AUR”, a precizat Dragoş Pîslaru.

Întrebat dacă ar intra într-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare, Pîslaru a răspuns: „Este ceva ce, cu siguranţă, dacă mă sfătuiesc şi cu prim-ministrul şi există şi din partea dumnealui un acord de principiu pentru a mă asigura că o să continuăm o relaţie bună în continuare, da, este una din opţiuni. Dar este ceva ce trebuie să vedem ce configuraţie va fi. Motivul pentru care aş gândi o continuare, cel puţin, măcar o perioadă de timp, este să pot finaliza PNRR-ul. Cred că este o chestiune de responsabilitate. Mi se pare că o schimbare de macaz în acest moment ar afecta şi credibilitatea României”, a subliniat ministrul interimar.

