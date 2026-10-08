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Pîslaru: Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost adoptate cu votul PSD, iar azi spune că Bolojan „a sărăcit” România

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Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, critică „manipularea PSD”, arătând că „toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost adoptate inclusiv cu votul din coaliţie al PSD, cel care astăzi clamează că Bolojan «a sărăcit» România”. „Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcţionează. Românii nu mai vor să trăiască pe datorie şi nu mai pot fi manipulaţi”, susţine el.

Dragoş Pîslaru a făcut referire, joi seară, într-o postare pe Facebook, la „manipularea PSD” conform căreia „Guvernarea Ilie Bolojan a dus la o sărăcire agresivă a României”.

„Adevărul: din cauza guvernării Ciolacu (2023-2025), România a avut cel mai mare deficit bugetar din toată Uniunea Europeană: 9,3%. Deşi ministrul Finanţelor l-a avertizat pe premierul Ciolacu de nu mai puţin de de şase ori despre această criză majoră, domnul Ciolacu a răspuns că nu-l preocupă deficitul bugetar (ca să fiu elegant). Aşadar, PSD a aruncat cu pomeni electorale pe care nu ni le puteam permite, iar apoi a fugit de reforme şi reducerea cheltuielilor”, a subliniat el.

Pîslaru a amintit că Ilie Bolojan a fost singurul politician care şi-a asumat responsabilitatea guvernării după „dezastrul lăsat în urmă de PSD”.

„A adoptat măsurile urgente ca să evităm blocajul economic al ţării, inclusiv măsuri care au atins categorii vulnerabile. Fără aceste măsuri, România era astăzi în junk şi în incapacitate de plată, la fel ca în cazul Greciei. Mai mult, acelaşi Ilie Bolojan a reuşit să salveze PNRR-ul şi să finalizeze investiţii cheie care au susţinut economia şi au facilitat reducerea deficitului bugetar. Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost adoptate inclusiv cu votul din coaliţie al PSD, cel care astăzi clamează că Bolojan «a sărăcit» România. În propaganda PSD-istă, vina pentru incendiu nu o poartă cel care a aprins focul, ci pompierul care a venit ca să-l stingă. Din păcate pentru PSD, propaganda nu mai funcţionează. Românii nu mai vor să trăiască pe datorie şi nu mai pot fi manipulaţi”, a arătat Dragoş Pîslaru.

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Editor : Liviu Cojan

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