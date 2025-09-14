„Plafonarea la alimentele de bază trebuie menținută”, spune secretarul general al Guvernului. Care sunt argumentele lui Radu Oprea

Trebuie menținută plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază consideră secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea. Social-democratul reamintește că înainte de iunie 2023, când nu exista această măsură, toate știrile erau despre creșterea prețului la alimente.
„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază!”, a scris Ștefan Radu Oprea, duminică pe Facebook.
Citește și: Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește
El oferă și patru argumente în favoarea menținerii acestei măsuri.
- „Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc;
- pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%;
- pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre;
- pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică”.
Citește și: Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în coaliție: lideri ai PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Oprea a mai spus că „PSD susține continuarea măsurii de plafonare la alimentele de bază cu atât mai mult cu cât inflația tinde să treacă de 10%”.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie a fost luată de coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt al Guvernulului Ioana Ene Dogioiu. Ea a adăugat că nu a existat „nicio opinie contrară” în coaliție la momentul în care a fost luată hotărârea. De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că social-democrații se opun renunțării la prelungirea măsurii.
Mai mulți social-democrați, printre care Adrian Câciu și Mihai Fifor au criticat-o pe Dogioiu pentru anunțul privind scoaterea plafonării la alimentele de bază, spunând că nu a existat o astfel de decizie în coaliție. Și ministrul Economiei Radu Miruță, de la USR, a declarat pentru Digi24 că nu a exista încă o astfel de hotărâre pentru scoatea măsurii de la 1 octombrie.
Editor : A.P.