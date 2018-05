Plângerea penală depusă de Orban a ajuns la DIICOT

Potrivit informațiilor Digi24, plângerea penală depusă de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dăncilă a ajuns la DIICOT, după ce Parchetul General și-ar fi declinat competența.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Plângerea penală ajunge la DIICOT în contextul în care Direcția se află în plin proces de schimbare a conducerii, după ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis să nu-l propună pentru un nou mandat pe actualul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. În schimb, șeful MJ l-a propus pe procurorul Oliver Felix Bănilă.

„Nu am înțeles exact criteriile după care s-a făcut evaluarea. E o preluare politică a DIICOT. O să văd proiectul de management al contracandidatului meu. Colegii mei nu s-au prezentat la concurs pentru că am concurat eu și au considerat că e nevoie de continuitate. Dacă nu ai făcut parte dintr-o structură e foarte dificil să o conduci”, a declarat Horodniceanu, după anunțul lui Toader.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a depus o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD Liviu Dragnea, pentru că nu a putut să se facă că nu vede „cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina”.

„Am depus o sesizare la PICCJ privind anumite fapte săvârşite de Viorica Dăncilă, dar şi de preşedintele Liviu Dragnea. Această sesizare este depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României. Am considerat o obligaţie morală pentru mine. Niciodată nu am acceptat să închid ochii, să tac, să fiu pasiv, atunci când am constatat lucruri grave care afectează interesele fundamentale ale României, iar ceea ce se întâmplă de o bună bucată de vreme riscă să distrugă orice urmă de credibilitate a României pe plan extern, riscă să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani de România şi alte ţări, de asemenea riscă să pună în pericol interese fundamentale ale României care sunt puse pe tarabă ca la talcioc de Dragnea şi de acoliţii lui pentru diferite interese de natură personală”, a declarat Ludovic Orban.

El a adăugat că aceasta este „firea” sa şi nu a putut să stea pasiv.

„Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte. Eu nu am calitatatea, nu sunt eu procuror, nu eu hotărăsc dacă cineva este sau nu este vinovat. Pe de altă parte, acolo este vorba de nişte fapte care pot să ridice temeinice semne de întrebare cu privire la încadrarea acestor fapte ca posibile infracţiuni - de exemplu, difuzarea de informaţii cu caracter secret, nepublice, care nu sunt destinate publicităţii, de exemplu, uzurparea de funcţie, de exemplu ascunderea de informaţii către preşedinte, informaţii care pot să afecteze interesele statului român”, a mai afirmat preşedintele PNL.

Ludovic Orban a spus că nu cunoaşte decât din surse publice ceea ce s-a întâmplat, dar că lucrurile trebuie lămurite.