Președintele României, dar și partidele politice au deja un plan B în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să strângă voturile necesare pentru a fi învestit la Palatul Victoria. Consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, și actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, sunt numele discutate pentru a fi desemnate în cazul în care actuala propunere nu va strânge cele 233 de voturi necesare, spun surse politice pentru Digi24.

Numele lui Radu Burnete a fost adus în discuție la Palatul Cotroceni chiar de președintele României, ca alternativă la Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu reușește să își treacă Guvernul de

Parlament, spun surse politice. Nicușor Dan a susținut, în discuțiile cu o parte dintre liderii fostei coaliții, că dorește ca următoarea propunere să fie tot una din afara partidelor parlamentare.

Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice şi sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele USR a recunoscut după discuția cu Eugen Tomac că acesta i-a transmis că șeful statului va miza tot pe o propunere tehnocrată în cazul unui eșec.

Varianta analizată de Nicușor Dan este tot cea a unui executiv tehnocrat, cu Radu Burnete în funcția de premier. Actualul consilier prezidențial pe probleme economice este, de asemenea, vehiculat ca variantă pentru funcția de ministru al Economiei și vicepremier în Guvernul propus de Eugen Tomac.

Actualul ministru al Finanțelor ar putea fi, de asemenea, o variantă în planul B, au declarat lideri politici pentru Digi24. Alexandru Nazare ar fi preferat în contextul în care s-ar putea forma în jurul său un guvern politic, dar cu premier tehnocrat, condiția pusă de Nicușor Dan. Lideri din PSD spun pentru Digi24 că această variantă se discută deja la nivelul partidului și este negociată inclusiv cu lideri din PNL, din tabăra celor care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin

Alexandru Nazare ar fi alternativa care ar putea reface fosta coaliție de guvernare după un eșec al lui Eugen Tomac, spun surse politice. De asemenea, numele acestuia ar fi fost invocat de mai multe ori în discuțiile liderilor partidelor din fosta guvernare, în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan. Alexandru Nazare, liberal la bază, demisionat din partid pentru a ocupa un post la BNR, fiind ulterior numit ministru al Finanțelor în Guvernul Bolojan din partea PNL.

Eugen Tomac mai are la dispoziție câteva zile, până pe 14 iunie, pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Actualul europarlamentar a declarat după consultările de

luni cu partidele că este dispus să meargă până la capăt și să se prezinte la vot în Parlament, chiar dacă nu este sigur de majoritatea care l-ar putea susține. O propunere de guvern are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestită.

Editor : B.E.