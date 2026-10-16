Planul Guvernului Niculescu pentru TAROM: ce rol va avea noul Grup Aeronautic Național. Ce se întâmplă cu Aeroportul Henri Coandă

Operatorii aeronautici TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav şi Avioane Craiova vor fi reuniţi sub o guvernanţă comună, după modelul ROMARM, şi vor forma Grupul Aeronautic Naţional, pentru lucrări civile şi militare de mentenanţă şi producţie pe piaţa internaţională, potrivit Programului de guvernare 2026 - 2028 depus joi seara la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu.

„Împreună cu Ministerul Economiei, elaborăm cadrul juridic şi organizatoric pentru reunirea sub o guvernanţă comună a operatorilor aeronautici TAROM Tehnic, ROMAERO, IAR Ghimbav şi Avioane Craiova, după modelul ROMARM, pentru lucrări civile şi militare de mentenanţă şi producţie pe piaţa internaţională”, se arată în program.

TAROM Tehnic SRL este o societate separată de TAROM, dar deținută în totalitate de operatorul aerian de stat.

Se cauta investitor strategic pentru TAROM

De asemenea, noul Executiv urmăreşte în continuare restructurarea TAROM şi vizează atragerea unui investitor strategic.

„Susţinem în faţa Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pe doi ani, care trebuie să demonstreze până la 31 decembrie 2026 viabilitatea TAROM şi să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 milioane de euro. Odată cu instalarea unui management profesionist, derulăm în 2027 o procedură transparentă şi competitivă de atragere a unui investitor strategic (pachet minoritar de 20-49% sau majoritar), cu menţinerea mentenanţei tehnice şi a rutelor interne esenţiale prin obligaţii de serviciu public atribuite competitiv”, conform documentului.

Portul Constanța

În ceea ce priveşte Portul Constanţa, programul de guvernare propune accelerarea investiţiilor de peste 900 milioane de euro (capacităţi de operare, hub de securitate maritimă, Ecluza Năvodari) şi concesionarea competitivă a terminalelor specializate către operatori mari, cu obligaţii ferme de trafic şi investiţii private.

„Pe Dunăre, lucrările de dragaj asigură tot anul adâncimile de navigaţie recomandate de Comisia Dunării şi standardele TEN-T”, prevede programul.

Terminalul 2 de la Aeroportul Henri Coandă

Pentru a evita saturarea Aeroportului Otopeni, Terminalul 2 va fi realizat în parteneriat public-privat sau prin concesiune competitivă, cu acces direct din A0 şi legătură feroviară.

„Analizăm, pe baza unui studiu de trafic, ce curse pot fi preluate de Aeroportul Băneasa pentru a degreva Aeroportul Otopeni şi sprijinim investiţiile în aeroporturile regionale, conform regulilor europene privind ajutorul de stat", a notat premierul desemnat.

Guvernul Niculescu doreşte asigurarea mobilităţii militare şi o infrastructură cu dublă utilizare prin SAFE, astfel că propune folosirea cotei României din instrumentul european SAFE (circa 4,2 miliarde euro, în condiţii financiare avantajoase, pe 45 de ani) pentru modernizarea coridoarelor rutiere, feroviare şi portuare esenţiale pentru mobilitatea forţelor naţionale şi aliate pe Flancul Estic, complementar finanţării CEF pentru mobilitate militară şi sincronizat cu planurile NATO.

„Pregătim implementarea viitoarei legislaţii europene privind mobilitatea militară, în corelare cu măsurile din capitolul Apărare (M7)”, dă asigurări noul Executiv.

Editor : B.E.