Noi informații obținute de Digi24 din ședința conducerii PNL de luni arată că premierul Ilie Bolojan este nemulțumit de cum merg lucrurile în Coaliție, pentru că a cedat prea mult în fața colegilor de guvernare. Liderul PNL va încerca marți, la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, să obțină mână liberă de la ceilalți membri ai Coaliției, pentru a implementa măsurile de reformă pe care și le dorește.

În ședința BEx de luni, premierul a vorbit despre situația dificilă cu colegii de guvernare. În discuția cu liderii Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a explicat că pentru el este pur și simplu de neînțeles de ce unii dintre liderii Coaliției nu sunt de acord cu o reducere reală a numărului de angajați din primării cu 10% în condițiile în care discuția inițială a fost de 20%, deci, de ce nu sunt de acord cu o reducere reală de jumătate din cât a fost discuția inițial inițială.

„Eu nu merg înainte dacă această păcăleală a oamenilor continuă”, a spus Ilie Bolojan, care a dat și exemple despre cum reprezentanții PSD au promis că taie posturi și apoi au băgat memorandumuri și au permis tot felul de excepții.

Între timp, președintele Nicușor Dan i-a convocat marți, la Cotroceni, pe liderii partidelor din Coaliție. Sursele liberale citate de Digi24 spun că Bolojan va forța mâine să aiba mână liberă privind măsurile de reformă, adică să obțină susținerea tuturor partidelor, cu girul președintelui. Premierul consideră ca deja a acceptat multe față de cum era viziunea sa inițială.

Mai mult, liberalii sunt de parere că social-democrații au avut aceeași atitudine, de a încerca să se impună, și în ultima coaliție, când premier a fost Marcel Ciolacu.

Marți, liberalii intră în ședință pentru a vedea care este evoluția acestei situații. Tot mâine, la ora 10.00, Ilie Bolojan va susține o conferință de presă pe subidectul reformei din administrația locală.

Digi24 a relatat anterior că surse politice au confirmat că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

