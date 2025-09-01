Live TV

News Alert Planul lui Bolojan pentru întâlnirea cu președintele și cu liderii Coaliției: Nu merg înainte dacă păcăleala oamenilor continuă (surse)

Elena Crângașu Data actualizării: Data publicării:
2025-06-20-7
Nicușor Dan și Ilie Bolojan Foto Inquam Photos / George Calin

Noi informații obținute de Digi24 din ședința conducerii PNL de luni arată că premierul Ilie Bolojan este nemulțumit de cum merg lucrurile în Coaliție, pentru că a cedat prea mult în fața colegilor de guvernare. Liderul PNL va încerca marți, la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, să obțină mână liberă de la ceilalți membri ai Coaliției, pentru a implementa măsurile de reformă pe care și le dorește.

În ședința BEx de luni, premierul a vorbit despre situația dificilă cu colegii de guvernare. În discuția cu liderii Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a explicat că pentru el este pur și simplu de neînțeles de ce unii dintre liderii Coaliției nu sunt de acord cu o reducere reală a numărului de angajați din primării cu 10% în condițiile în care discuția inițială a fost de 20%, deci, de ce nu sunt de acord cu o reducere reală de jumătate din cât a fost discuția inițial inițială.

„Eu nu merg înainte dacă această păcăleală a oamenilor continuă”, a spus Ilie Bolojan, care a dat și exemple despre cum reprezentanții PSD au promis că taie posturi și apoi au băgat memorandumuri și au permis tot felul de excepții.

Între timp, președintele Nicușor Dan i-a convocat marți, la Cotroceni, pe liderii partidelor din Coaliție. Sursele liberale citate de Digi24 spun că Bolojan va forța mâine să aiba mână liberă privind măsurile de reformă, adică să obțină susținerea tuturor partidelor, cu girul președintelui. Premierul consideră ca deja a acceptat multe față de cum era viziunea sa inițială.

Mai mult, liberalii sunt de parere că social-democrații au avut aceeași atitudine, de a încerca să se impună, și în ultima coaliție, când premier a fost Marcel Ciolacu.

Marți, liberalii intră în ședință pentru a vedea care este evoluția acestei situații. Tot mâine, la ora 10.00, Ilie Bolojan va susține o conferință de presă pe subidectul reformei din administrația locală. 

Digi24 a relatat anterior că surse politice au confirmat că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
ploaie
2
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
cal pentru polostudiat de geneticieni
5
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1033192795
„Discuții profunde” în limuzina lui Putin. Imagini fără precedent cu...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul...
FED PLEN ANGAJARE RASPUNDRE PARLAMENT P11 010925 P11_58478
Guvernul și-a angajat răspunderea de cinci ori. Ilie Bolojan: „Voi...
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și...
Ultimele știri
Companiile de stat vor fi reformate: mai puțini oameni în conducere, indemnizațiile limitate. Forma finală aprobată de Guvern| DOCUMENT
Avansul rușilor, pe frontul ucrainean, a fost puternic în august, dar își pierde din vigoare, potrivit datelor ISW
Kelemen Hunor: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai bogată prințesă a Europei, nuntă cu un tânăr venezuelean, care nu e de viță nobilă. Locuiesc la...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din...
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de...
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...