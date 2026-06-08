Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac pică la vot. Fritz: „A doua propunere va fi tot un tehnocrat”

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că președintele Nicușor Dan nu ia în calcul să propună un premier din rândul partidelor parlamentare nici în cazul în care Guvernul Tomac nu ar trece de votul Parlamentului și va exista a doua nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Pe surse, a fost vehiculat scenariul potrivit căruia președintele Nicușor Dan ia în calcul să propună un nume de tehnocrat, deci nu din rândurile partidelor politice, pentru funcția de premier, în cazul în care Cabinetul Tomac nu trece de votul Parlamentului.

„Așa am înțeles, că acesta este planul: dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere va fi tot un premier tehnocrat”, a declarat Dominic Fritz, după întâlnirea cu Eugen Tomac, întrebat de jurnaliști despre o astfel de variantă.

Cu alte cuvinte, șeful statului nu ar propune un premier din rândurile PSD, PNL sau USR, deși liberalii și-ar fi dorit să vină cu o propunere la a doua rundă de consultări la Cotroceni.

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Editor : A.G.