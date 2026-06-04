Planul pregătit în PNL: Guvernul Tomac să pice la vot. Liberalii ar vrea să dea premierul la a doua rundă de consultări (surse)

PNL ia în calcul să nu voteze guvernul care ar urma să fie condus, cel mai probabil, de Eugen Tomac. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că liberalii pregătesc scenariul în care viitorul cabinet cade la vot, invocând public prezența oamenilor PSD în eșaloanele inferioare, iar ulterior să forțeze o nouă rundă de consultări pentru a propune un premier liberal.

PNL ar putea să nu voteze pentru Tomac

Liberalii nu intenționează să voteze viitorul guvern, care ar urma să fie condus cel mai probabil de Eugen Tomac. Surse liberale au declarat pentru Digi24.ro că în acest moment se mizează pe respingerea cabinetului în Parlament și pe organizarea unor noi consultări la Palatul Cotroceni. Dacă se va ajunge la a doua rundă de discuții oficiale cu președintele, atunci PNL vrea să vină cu propria propunere de premier, deși la primele consultări nu a pus pe masă niciun nume.

Liberalii se vor putea folosi de argumentul potrivit căruia PSD a provocat criza politică și a avut prima șansă să propună un premier, însă nu și-a asumat guvernarea. Aceleași surse afirmă că aripa apropiată de Ilie Bolojan ia în calcul ca actualul premier interimar să fie din nou propus la Palatul Victoria. Totuși, desemnarea premierului rămâne atributul președintelui, iar pentru o nouă nominalizare a lui Bolojan ar fi nevoie de o înțelegere cu Nicușor Dan.

PNL speră să aibă sprijinul USR în continuare, dar mizează și pe sperietoarea alegerilor anticipate, care i-ar putea determina pe parlamentari să voteze a doua propunere de guvern.

Planul depinde însă de un lucru esențial: partidul să rămână unit, iar un eventual puci intern să fie evitat.

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„Vor fi tot oamenii PSD”

Oficial, argumentul invocat de liberali pentru a nu vota Cabinetul Tomac va fi că în structurile guvernamentale și în funcțiile de conducere au rămas oamenii PSD.

„Astăzi, tot PSD conducere. Directorii și toți oamenii vor fi ai PSD-ului”, spun voci din partid.

Pentru a se asigura că niciun parlamentar PNL nu va vota totuși viitorul guvern, conducerea partidului ia în calcul aceeași strategie care a fost adoptată la moțiunea de cenzură: prezent, nu votez. Cu alte cuvinte, aleșii liberali să nu se ridice din bănci, evitând riscul să voteze favorabil, având în vedere că votul va fi unul secret.

În scenariul în care noua propunere de cabinet va pica, Guvernul Bolojan își face calculele să rămână pe funcție până la 1 septembrie, când va începe noua sesiune parlamentară, prin prelungirea interimatelor.

Viitorul Guvern are șanse slabe să treacă, spun liberalii

Aceleași surse susțin că noul guvern are șanse slabe să treacă de vot, fără sprijinul PNL, USR, dar și fără sprijinul AUR. „AUR nu cred că va vota. Are nevoie de un sac de box, care ar însemna un guvern politic, nu unul de sacrificiu, tehnocrat”, a declarat un liberal, sub anonimat.

George Simion a anunțat deja joi, într-o postare pe Facebook, că partidul său nu va vota viitorul executiv.

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