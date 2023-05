Planul REPowerEU al României nu a fost respins de Comisia Europeană, spune Marcel Boloș: „Nu a fost depus încă”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, scrie într-un mesaj publicat pe Facebook că planul REPowerEU al României nu a fost respins de Comisia Europeană, așa cum a susținut europarlamentarul REPER, Dragoș Pîslaru. „E adevărat că viața politică, mai ales în pragul campaniilor electorale, te poate împinge uneori la cât mai multă angajare „sinceră”, trebuie totuși să ai în vedere a periclita interesele strategice ale României nu este nicidecum o virtute”, spune Boloș. Și europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că planul „nu poate fi respins de Comisia Europeană înainte de a fi depus de țara noastră”.

Replicile liberalilor vin după ce europarlamentarul REPER Dragoș Pîslaru a afirmat joi că „Comisia Europeană respinge încercarea Guvernului României de a direcționa 1 MLD EUR către clientela politica a PSD-PNL”.

„Într-o totală lipsă de transparență și pe repede înainte, Guvernul a cerut finanțare pentru proiecte venite pe filieră de partid, precum: investiții ineficiente pe lacuri aflate în fiefurile PSD-PNL din Oltenia sau pe canalele de irigații din Brăila pentru a servi clientela locală sau investiții ale companiilor de stat, inclusiv cele care au fost exceptate de impact de mediu într-un mod abuziv. Ca răspuns, Comisia Europeană a respins aceste propuneri politice ale Guvernului pentru RePowerEU și a a aprobat doar investițiile legate de eficiență energetică și care ajută gospodăriile și antreprenorii să își reducă facturile - adică exact ce am transmis împreună cu partidul Partidul REPER ca soluții”, a scris Pîslaru.

În replică, ministrul Marcel Boloș a explicat că România nu a depus încă planul.

„Situația cu planul REPowerUE al României stă în felul următor: Planul nu a fost respins. Noi suntem în faza de consultare informală, Comisia Europeană ne cere informații suplimentare despre investițiile pe care vrem să le trecem în noul capitol, iar abia când vom ajunge la un consens vom depune toate documentele. Noi, în baza celor 1,4 miliarde de euro pe care îi primim, urmărim să asigurăm capacitatea de reziliență a sistemului energetic, prin creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile (solar si hidroenergetic). (...) Acum suntem într-un dialog constructiv cu reprezentanții Comisiei Europene, cărora le mulțumesc pe această cale. Luni plec împreună cu echipa la Bruxelles și, în baza mandatului primit de Guvern, o sa discutăm cu experții de acolo”, a scris Marcel Boloș.

Și europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, spune că „informația referitoare la faptul că Planul "REPowerEU" al României - prin care vom investi 1,4 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, în sectorul energetic - ar fi fost respins de Comisia Europeană nu este corectă.”

„România nu a depus încă acest plan la Comisie, astfel că nu avea cum să fie respins. De altfel, am fost informați oficial încă din luna aprilie, într-o ședință publică a Parlamentului European, că doar Franța și Estonia vor depune planurile până la sfârșitul lunii respective.

Informația ne-a fost transmisă atunci de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și de comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni”, a scris Mureșan.

Ulterior, Pîslaru a revenit cu un comunicat de presă în care susține că „ce v-am spus eu ieri este că propunerile pe care le-a trimis Guvernul în termenul de 30 aprilie prin comunicare formală cu Comisia Europeană au fost respinse în cea mai mare parte”.

”În urma dezvăluirii pe care am făcut-o ieri legată de REPowerEU, au apărut mai multe reacții care încearcă să ofere scuze Guvernului, punând sub semnul întrebării informațiile pe care eu le-am livrat. Ministrul Boloș spune astăzi că planul nu a fost respins pentru că nu a fost depus oficial. Procesul de aprobare al planului presupune mai întâi un schimb de mesaje între Guvern și Comisie până când se ajunge la un acord comun. Ce v-am spus eu ieri este că PROPUNERILE pe care le-a trimis Guvernul în termenul de 30 aprilie prin comunicare formală cu Comisia Europeană au fost respinse în cea mai mare parte. Am dat și exemple și am arătat că doar 10% din ce a propus Guvernul a fost acceptat de Comisie până în acest moment. Inclusiv Guvernul a confirmat că a transmis o propunere de plan către Comisie. (...) În concluzie, 90% din ce a pregătit Guvernul până acum este de aruncat la gunoi sau necesită modificări substanțiale. În același timp, suntem departe de aprobarea REPowerEU în condițiile în care doar două investiții din 19 au fost acceptate. Cer din nou ministrului Boloș să publice comunicarea cu Comisia Europeană pentru ca lumea să înțeleagă gravitatea situației și că nu este cazul să facem ping-pong de titluri în presă. Guvernul în loc să-mi caute mie pricină și să rostogolească nuanțe legate de procedură, trebuie să își asume responsabilitatea că a lucrat prost, netransparent și că trebuie să o ia de la capăt”, susține Pîslaru.

MIPE anunţa, într-un comunicat de presă transmis la finalul lunii aprilie, că, în ceea ce priveşte REPowerEU, programul aduce României o finanţare nouă de 1.440.391.220 de euro, din care 1.397.228.597 euro – alocare RePowerEU, şi 43.162.623 de euro – rezerva de ajustare la Brexit pentru investiţii strategice în domeniul-cheie al siguranţei energetice, care să permită crearea unor ecosisteme de producţie şi stocare a energiei curate (hidroenergie, fotovoltaice).

