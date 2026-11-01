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Video Planul USR după ce și-a ales noua conducere: vrea o „coaliție a forțelor reformiste”. Cu cine e dispus să colaboreze

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CONGRES USR TIMISOARA DOMINIC FRITZ sursa USR
sursa foto: USR
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Președintele USR, Dominic Fritz, propune construirea unei „coaliții a forțelor reformiste de centru-dreapta”, care să câștige următoarele alegeri și să asigure o guvernare fără PSD și AUR, potrivit News.ro. Acesta a declarat, într-o conferință de presă, că USR este deschis unei colaborări mai ample cu PNL, la nivel național. Declarația vine după ce, sâmbătă, USR și-a ales noua structură de conducere și a stabilit strategia partidului, în cadrul unui congres organizat la Timișoara.

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Noua strategie a USR se concentrează pe câștigarea alegerilor din 2028 „cu o mişcare care să dea o guverare României fără PSD şi AUR”.

„Vom face tot posibilul ca USR să rămână şi că crească ca forţa reformistă principală din aceatsă ţară. Se suprapune cu intrarea USR în opoziţie şi, aşa cum anunţat, vom face o opoziţie acerbă, dar constructivă, o opoziţie care va avea ca obieciv să continue ceea ce au făcut miniştrii USR la guvernare adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluţii reale, realiste pentru a îmbunătăţi traiul românilor”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a acuzat PSD că încearcă să își extindă controlul asupra instituțiilor statului, avertizând că o concentrare a puterii în mâinile unei singure forțe politice poate afecta democrația.

„Am văzut în alte ţări ce se întâmplă când o sigură forţă politică acaparează toată puterea: se duce în acelaşi timp şi democraţia şi libertatea oamenilor dar şi traiul oamenilor”, a afirmat președintele USR.

Dominic Fritz susține că alternativa pe care partidul său vrea să o construiască nu poate creşte „doar pe umerii USR”, ci este nevoie de mai multe forţe reformiste.

„Vom căuta, în următorii doi ani, să mărim această coaliţie a forţelor reformiste şi cu siguranţă suntem şi deschişi pentru o colaborare cu PNL în acest sens, vom face acest lucru nu doar la Bucureşti, nu doar în oraşele mari, ci peste tot în România”, a precizat liderul USR.

Acesta a avertizat și asupra alunecării spre iliberalism.

„Orice fel de alunecare spre iliberalism costă şi vedem deja cum acești ani în care un fost premier PSD a spus că îl doare undeva de deficit acum au costuri reale pentru români. 12 miliarde de euro din banii munciţi de români se duc doar pe dobânzi. Asta este o politică păguboasă pe care nu o vom permite”, a adaugat Dominic Fritz.

Editor : A.P.

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