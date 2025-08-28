Live TV

Video Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale magistraților. Coaliția se teme de un eșec la Curtea Constituțională

Ema Stoica Data publicării:
Curtea Constituțională a României
Curtea Constituțională a României Foto:Facebook

Pensiile speciale ale magistraților au dat peste cap planurile Guvernului. Angajarea răspunderii va fi împărțită pe mai multe proiecte, de teamă să nu pice la Curtea Constituțională întregul pachet. Se întâmplă în contextul în care mai multe instanțe au intrat în grevă, iar președintele României a mers la Guvern să discute cu premierul.

Oamenii din coaliție au decis și s-au răzgândit de atât de multe ori încât nu-și mai dau seama din ce punct au plecat cu aceste pensii speciale ale magistraților și în ce punct au ajuns.

Dacă inițial se discutase ca procentul la care face referire pensia magistraților să fie de 70% din salariul net al magistratului, ultimul salariu, în momentul în care a fost președintele României în Guvern și a discutat despre această criză din sistemul juridic, discuțiile s-au schimbat. Din informațiile noastre, ajunseseră la procentul de 75%.

Ieri, în schimb, iar o nouă schimbare: după mai multe discuții tensionate, au revenit la 70%. Mai mulți oameni din coaliția de guvernare spun că cea mai mare problemă, de fapt, a acestui pachet și toate aceste răzgândiri pe care le are coaliția de guvernare chiar în interiorul ședințelor au legătură cu faptul că această lege este destul de vulnerabilă în fața judecătorilor de la Curtea Constituțională.

Au venit și cu o schimbare în privința perioadei de tranziție până în momentul în care vor ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani. De la 10 ani au trecut la 15 ani, tocmai ca să poată să fie mai puțin vulnerabilă.

Însă motivul pentru care vedem împărțită aceasta asumare a răspunderii în mai multe proiecte este tocmai că dacă va pica acest proiect, să nu pice întregul pachet de măsuri anunțate de către Executiv.

Din informațiile noastre, dacă va fi atacată la Curtea Constituțională, dacă ne uităm la modul în care au fost gestionate de-a lungul timpului proiectele pe această măsură, sunt șanse, și spun inclusiv liderii din coaliție în discuțiile informale, ca această lege să pice în fața judecătorilor Curții Constituționale.

Au existat mai multe proteste, sunt mai multe instanțe care au anunțat că intră în grevă, nemulțumite de faptul că Executivul vrea să schimbe toate aceste drepturi pe care le au magistrații în momentul de față.

Au existat critici venite din partea CSM și au spus că, de fapt, politicienii, prin declarațiile pe care le fac, pun sub semnul întrebării justiția din România și decredibilizează oamenii din sistem.

Citește și:

Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe criptomonede și eliminarea CASS pentru veterani DOCUMENT

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avion Iak-52
1
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
Drona
4
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării...
Ultimele știri
Bătaie cu pumni în Senatul Mexicului, în timpul imnului. Momentul în care liderul opoziției se năpustește asupra președintelui camerei
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
Cenzură pe străzile Crimeei: muzicienii, opriți de ruși să cânte melodiile „agenților străini”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitate”
Ilie Bolojan
Bolojan: Lumea politică se asemănă cu cea din Justiţie. „Am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat”
Ciprian Ciucu.
Ciucu spune că pensiile magistraţilor atârnă mult la buget: sunt mai mari decât salariile miniştrilor
Ana Birchall. Foto: Facebook
O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților: „Românii sunt furioși pentru că dosarele zac, iar corupții scapă”
Radu Marinescu.
Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: „Discutăm în Coaliție”. Ce spune Radu Marinescu despre tăierea pensiilor speciale
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce planuri are Elizabeth Hurley cu averea sa. Fiul actriței ar putea rămâne fără moștenire: „Viața e pentru a...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
După CASS la pensie, o nouă lovitură. Care români nu mai sunt coasigurați de săptămâna viitoare?
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie