Pensiile speciale ale magistraților au dat peste cap planurile Guvernului. Angajarea răspunderii va fi împărțită pe mai multe proiecte, de teamă să nu pice la Curtea Constituțională întregul pachet. Se întâmplă în contextul în care mai multe instanțe au intrat în grevă, iar președintele României a mers la Guvern să discute cu premierul.

Oamenii din coaliție au decis și s-au răzgândit de atât de multe ori încât nu-și mai dau seama din ce punct au plecat cu aceste pensii speciale ale magistraților și în ce punct au ajuns.

Dacă inițial se discutase ca procentul la care face referire pensia magistraților să fie de 70% din salariul net al magistratului, ultimul salariu, în momentul în care a fost președintele României în Guvern și a discutat despre această criză din sistemul juridic, discuțiile s-au schimbat. Din informațiile noastre, ajunseseră la procentul de 75%.

Ieri, în schimb, iar o nouă schimbare: după mai multe discuții tensionate, au revenit la 70%. Mai mulți oameni din coaliția de guvernare spun că cea mai mare problemă, de fapt, a acestui pachet și toate aceste răzgândiri pe care le are coaliția de guvernare chiar în interiorul ședințelor au legătură cu faptul că această lege este destul de vulnerabilă în fața judecătorilor de la Curtea Constituțională.

Au venit și cu o schimbare în privința perioadei de tranziție până în momentul în care vor ajunge la vârsta de pensionare de 65 de ani. De la 10 ani au trecut la 15 ani, tocmai ca să poată să fie mai puțin vulnerabilă.

Însă motivul pentru care vedem împărțită aceasta asumare a răspunderii în mai multe proiecte este tocmai că dacă va pica acest proiect, să nu pice întregul pachet de măsuri anunțate de către Executiv.

Din informațiile noastre, dacă va fi atacată la Curtea Constituțională, dacă ne uităm la modul în care au fost gestionate de-a lungul timpului proiectele pe această măsură, sunt șanse, și spun inclusiv liderii din coaliție în discuțiile informale, ca această lege să pice în fața judecătorilor Curții Constituționale.

Au existat mai multe proteste, sunt mai multe instanțe care au anunțat că intră în grevă, nemulțumite de faptul că Executivul vrea să schimbe toate aceste drepturi pe care le au magistrații în momentul de față.

Au existat critici venite din partea CSM și au spus că, de fapt, politicienii, prin declarațiile pe care le fac, pun sub semnul întrebării justiția din România și decredibilizează oamenii din sistem.

