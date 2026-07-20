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Platforma conservatoare a lui Alin Tișe în PNL strânge adepți. Rareș Bogdan: „Nu putem să ne batem pe o zonă ideologică cu SENS și USR”

Data actualizării: Data publicării:
ALEGERI 2024
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Inquam Photos / Virgil Simonescu
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Rareș Bogdan a anunțat că și el susține platforma liberal-conservatoare a lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Europarlamentarul a criticat actuala conducere a PNL pentru că alunecă spre zona progresistă. „Nu putem să ne batem pe o zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, România are un public progresist de maxim 15-20%”, a declarat Rareș Bogdan. 

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lăsat de înțeles că Ilie Bolojan își pregătește o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale, folosindu-se de „un curent progresist”. 

„Se îndepărtează de baza Partidului Naţional Liberal, care se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga, care a reuşit să aducă la conducerea guvernului, din patru miniştri, doar un singur liberal şi un fost liberal, respectiv pe Cătălin Predoiu liberal şi pe Alexandru Nazare, fost liberal, intrat în Consiliul de Administraţie al BNR, restul miniştrilor fiind din afara Partidului Naţional Liberal, deoarece cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunul capabil să intre în guvernul Bolojan”, a declarat liberalul la Antena3 CNN, întrebat despre direcția partidului condus de Ilie Bolojan. 

„Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semi-urbană, respectiv din zona urbanului mic, nu putem să ne abandonăm cei 1100 de primari, nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, pentru că România are un public progresist de maxim 15-20%.”

Și Adrian Veștea,care a fost a doua propunere de premier a preşedintelui Nicuşor Dan, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul, şi-a anunţat duminică susţinerea pentru platforma conservatoare din interiorul PNL.

„Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să îşi exprime un punct de vedere şi să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL şi al României”, a scris Adrian Veştea pe Facebook. 

Editor : A.G.

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