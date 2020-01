PLUS a preluat conducerea Alianței USR-PLUS. Comitetul Executiv va fi coordonat de Dragoș Tudorache

Liderii USR și PLUS au stabilit în ședința comună de luni componența Comitetului Executiv al Alianței, care va fi format din doi membri de la USR și doi de la PLUS. De coordonarea acestei structuri de conducere se va ocupa europarlamentarul PLUS, Dragoș Tudorache, iar de comunicare, vicepreșdintele USR, Ionuț Moșteanu.

Din structura de conducere vor face parte și Silviu Dehelean (USR) -juridic- și Dragoș Neacșu (PLUS) -finanțare. Până la finalul săptămânii, Comitetul Executiv al Alianței va fi completat cu un responsabil pentru coordonarea campaniilor electorale din 2020 și un responsabil pentru politici publice.

„Vrem să începem să pregătim guvernarea și vom încerca o aliniere pe partea de politici publice. Vom crește ritmul pentru alinierea celor două programe politice și va fi și o echipă executivă comună de comunicatori, de vectori de imagine care să intre într-o poziție de opoziție activă pozitivă la actuala guvernare”, a declarat Dragoș Tudorache, la finalul ședinței.

Moise Guran ar putea coordona campaniile electorale din 2020

Conform unor surse politice, propunerea USR pentru coordonarea campaniilor electorale din 2020 este jurnalistul Europa FM, Moise Guran, însă discuțiile nu au fost încă finalizate.

Liderii celor două partide au discutat luni și despre modul în care va fi desemnat candidatul Alianței la alegerile locale din Bucuești. Candidatul, cel mai probabil, va fi decis în urma alegerilor primare, variantă preferată de Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, în timp ce Nicușor Dan susține departajarea prin sondaje de opinie, unde acesta este mai bine poziționat.

„E nevoie de o concurență reală, constructivă, din care bucureștenii să înțeleagă care sunt soluțiile reale. Încurajarea noastră pentru cei doi candidați e să se pregătească pentru o departajare în urma dezbaterilor de programe. (...) Preferința noastră este pentru ceea ce se numesc alegeri primare”, a declarat, luni, coordonatorul Alianței, Dragoș Tudorache.

„Lucrurile se vor clarifica în perioada următoare în toate filialele. (…) Până la finalul lunii vom ști cum facem în toate filialele”, a spus și Ionuț Moșteanu.

Birourile reunite ale celor două partide au decis ca în perioada următoare să fie formată și o echipă tehnică compusă din 6 membri, câte trei de la fiecare partid, care va elabora un raport privind situația din teritoriu a candidaturilor pentru alegerile locale.

