PLUS și USR, noi discuții despre viitorul colaborării lor politice

PLUS și USR au decis, sâmbătă, să poarte noi discuții despre viitorul alianței lor politice. Astfel, Consiliului Național (CN) PLUS, l-a mandatat pe președintele partidului, Dacian Cioloș, să negocieze o alianță politică cu USR. La rândul său, Comitetul Politic al USR a ales o delegație care va discuta cu reprezentanții PLUS strategia la viitoarele alegeri. Cele două formațiuni au avut liste comune la alegerile europarlamentare 2019, reușind un rezultat foarte bun - locul al treilea pe țară, aproape la egalitate cu PSD, și victorii în multe orașe importante.

PLUS anunță că Dacian Cioloș va avea alături, în discuțiile cu USR, o comisie de negociere a cărei componență a fost stabilită, în cadrul aceleiași ședințe, de către CN PLUS. La rândul său, Comitetul Politic al USR, reunit sâmbătă la Brăila, a ales o delegație care va continua discuțiile cu reprezentanții PLUS privind strategia de colaborare la viitoarele alegeri, începând cu cele prezidențiale, anunță un comunicat.

De asemenea, PLUS a anunțat afilierea sa la grupul politic ALDE - En Marche! - USR-PLUS din Parlamentul European, al cărui nume urmează să fie decis în cursul săptămânii viitoare. O decizie similară a fost luată sâmbătă și de USR.

„După votul covârșitor din 26 mai, oamenii așteaptă de la noi pasul următor. Rezultatele de la europarlamentare ne arată clar că Alianța 2020 USR PLUS chiar poate fi forța politică ce va guverna în 2020. Noi ne propunem să dăm și președintele României, și premierul. Responsabilitatea este uriașă pentru noi și, împreună cu Dacian Cioloș și colegii de la PLUS, vom căuta cele mai eficiente soluții pentru ca speranțele românilor să se materializeze, pentru ca România să revină la normalitate și să reparăm tot răul făcut de PSD și ALDE în ultimii ani”, a declarat Dan Barna, președintele USR, citat într-un comunicat.

Comisia de negociere a USR este formată din patru membri ai Comitetului Politic, doi membri ai Biroului Național și este condusă de președintele partidului, Dan Barna. Cei patru membri aleși de Comitetul Politic sunt Lucian Stanciu-Viziteu, deputat USR, Cosette Chichirău, deputat USR, Allen Coliban, senator USR și Cristian Moș, președinte USR Timiș. Cei doi membri din Biroul Național vor fi aleși săptămâna viitoare.

În următoarele două săptămâni, delegația USR va discuta cu reprezentanții PLUS și va prezenta câteva scenarii de colaborare la următoarea ședință a Comitetului Politic al USR, care va avea loc pe 22 iunie, la București.

USR și PLUS își propun să meargă împreună la toate alegerile care urmează – prezidențiale, locale și parlamentare. Obiectivul comun este să câștigăm alegerile parlamentare din 2020 și să dea României un guvern onest și competent, subliniază USR.