PNL a început războiul cu Dan Barna: Românii cu discernământ să îl voteze pe Iohannis

PNL organizează săptămâna viitoare un eveniment în București pentru a marca din nou validarea lui Klaus Iohannis drept candidat al partidului pentru alegerile prezidențiale. Decizia vine ca urmare a multiplelor evenimente mediatizate la care a participat candidatul USR la prezidențiale, Dan Barna, existând în rândul liberalilor ideea că trebuie să fie și ei mai prezenți în ochii publicului, având în vedere că cei doi candidați împart același electorat. Klaus Iohannis va fi invitat la eveniment, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea partidului.

"Am luat decizia de a convoca Consiliul Naţional al PNL în data de 8 august, la orele 16,00. Am stabilit ordinea de zi pentru acest Consiliu Naţional. Printre punctele înscrise pe ordinea de zi sunt: raportul Biroului Executiv, raportul grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, aprobarea integrării PACT condus de Sebastian Burduja în cadrul PNL - practic finalizarea procedurii de integrare a PACT în PNL. De asemenea, am prevăzut pe ordinea de zi alegerea unui prim-vicepreşedinte al partidului, prim-vicepreşedintele politic din cadrul structurii de conducere a PNL, şi vom avea un punct distinct privitor la alegerile prezidenţiale şi demararea campaniei electorale pentru prezidenţiale, campanie care va începe cu campania de strângere de semnături pentru candidatura preşedintelui Klaus Iohannis", a spus Ludovic Orban, după ședința BEX al PNL care a avut loc luni.



Președintele PNL a precizat că preşedintele Klaus Iohannis a fost invitat să participe la reuniune.



"L-am invitat pe preşedintele Klaus Iohannis să participe la acest Consiliu Naţional şi îl aşteptăm cu prietenie şi cu convingerea că împreună vom câştiga alegerile prezidenţiale", a spus Orban.



"Sunt alegeri prezidenţiale. La alegerile prezidenţiale românii sunt chemaţi să aleagă preşedintele României şi noi ne vom concentra întreaga campanie pentru a-i convinge pe români să voteze cu Klaus Iohannis, candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României".



Preşedintele PNL a fost întrebat şi dacă o candidatură a lui Dan Barna la Preşedinţie va scădea şansele pentru un nou mandat în cazul lui Klaus Iohannis.



"Eu cred că românii au suficient discernământ şi că vor merge pe mâna celui mai serios şi reprezentativ candidat la Preşedinţie, care este Klaus Iohannis", a răspuns Ludovic Orban.

Rareș Bogdan, primvicepreședinte al PNL

Surse din conducerea PNL susțin că Ludovic Orban dorește să fie șeful de campania al lui Klaus Iohannis pentru alegerile prezidențiale. Există în discuții însă și varianta ca Președintele să aibă doi șefi de campanie, pe lângă Orban să existe și Vasile Blaga, cunoscut pentru capacitățile lui organizatorice.

Interesant este că la Consiliul Național al PNL gândit pentru Iohannis, Rareș Bogdan ar urma să primească și o funcșție politică la vârful partidului. ”Am prevăzut pe ordinea de zi alegerea unui prim-vicepreşedinte al partidului, prim-vicepreşedintele politic din cadrul structurii de conducere a PNL”, a spus președintele PNL, luni. Funcția de prim-vicepreședinte ar urma să îi revină lui Bogdan, aflat în conflict cu Ludovic Orban, dar susținut puternic în culise de Klaus Iohannis.