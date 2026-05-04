PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor face parlamentarii liberali (surse)

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea
Și UDMR rămâne în bănci

Ilie Bolojan a discutat luni cu parlamentarii Partidul Național Liberal, iar în urma întâlnirii s-a stabilit că toți liberalii vor fi prezenți la moțiunea de cenzură, însă vor rămâne în bănci și nu vor vota. Se ia în calcul și părăsirea sălii de plen, după dezbateri.

ACTUALIZARE 13:45 După discuțiile purtate și la grupul deputaților PNL, s-a luat în calcul inclusiv ca aleșii PNL să părăsească sala după dezbaterea moțiunii. 

Potrivit informațiilor Digi24.ro, în discuțiile cu senatorii PNL, Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor să fie prezenți la plenul de marți, unde se va dezbate și vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, dar să rămână în bănci. „Prezent, nu votez”, ar fi strategia adoptată, astfel încât conducerea să se asigure că niciun ales nu trădează linia partidului și nu susține moțiunea de cenzură, având în vedere că votul va fi unul secret, cu bile.

În plus, unii parlamentari PNL sunt plecați în această perioadă în delegații în străinătate, astfel că nu vor putea fi prezenți la vot, ceea ce reduce șansele PNL de a salva Executivul.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a transmis că liberalii nu îl vor trăda pe Ilie Bolojan și nu vor vota moțiunea de cenzură de mâine, chiar dacă votul este unul secret. Senatorul este de părere că PNL „s-ar sinucide politic”, dacă nu l-ar mai susține pe premier. 

Și UDMR rămâne în bănci

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că și parlamentarii Uniunii vor sta în bancă la moţiunea de cenzură şi vor spune „prezent, nu votez”. El a precizat că speră „că nu vor fi 233 de voturi și guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe”.

Citește și: Grupul minorităților, împărțit în privința moțiunii de cenzură: voturile lor ar putea răsturna soarta Guvernului. Cum arată calculele

