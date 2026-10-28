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PNL acuză PSD că „manipulează procedurile parlamentare” în complicitate cu AUR

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parlamentari plen inquam photos Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Deputaţii PNL Ionel Bogdan, Gabriel Andronache şi Ciprian Dobre i-au acuzat pe social-democraţi, într-o conferinţă de presă, că „manipulează procedurile parlamentare în conivenţă cu AUR”, cu referire la două decizii luate în aceeaşi zi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat o solicitare din partea grupului parlamentar al AUR privind invitarea premierului Luca Niculescu la dezbaterea Ora prim-ministrului, în data de 2 noiembrie, pentru a prezenta execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante. În aceeaşi şedinţă, Biroul permanent a amânat o solicitare din partea grupului parlamentar al USR privind participarea ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, la Ora Guvernului, tot în data de 2 noiembrie, „în legătură cu prezentarea în faţa Parlamentului a unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

„Astăzi marcăm o premieră şi faptul că Partidul Social Democrat a început, practic, să manipuleze procedurile parlamentare, fugind de răspunderea guvernamentală pe care o are. De astăzi, PSD marchează oficial faptul că este în opoziţie faţă de propriul Guvern din care face parte. Nu că ar fi o surpriză pentru noi, ne aşteptăm oricând să depună inclusiv o moţiune de cenzură, pe care mai apoi să vină să justifice că nu o votează, că totuşi fac parte din Guvern, sau să voteze o moţiune de cenzură pentru a-şi da jos propriul Guvern. Practic, Guvernul PSD cu parlamentarii PSD sunt instituţii total diferite, care n-au nicio treabă unele cu celelalte, şi, prin ceea ce au făcut astăzi în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, nu fac decât să ne arate oficial că au intrat în opoziţie, deşi sunt la guvernare. PSD a dorit puterea, nu a dorit să guverneze. Şi lucrul acesta se va vedea tot mai mult în perioada următoare”, a declarat Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului grupului PNL din Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache, „solicitarea AUR a fost realizată în conivenţă cu grupul parlamentar PSD”, pentru a fi respinsă solicitarea USR.

„Colegii cu care avem un acord politic, de la USR, au depus o cerere pentru chemarea ministrului de Finanţe, domnul Alexandru Nazare, la Ora Guvernului pentru săptămâna viitoare. După câteva zeci de minute, a apărut o solicitare similară pe acelaşi subiect, respectiv explicarea situaţiei deficitului, din partea grupului parlamentar AUR, care a depus o cerere pentru a se desfăşura săptămâna viitoare Ora prim-ministrului”, a declarat Andronache.

Această a doua cerere, a adăugat el, a fost aprobată în Biroul permanent cu voturile PSD.

„Precizez faptul că PNL s-a abţinut, pentru că, în opinia noastră, cererea pertinentă şi corectă era cea a colegilor de la USR, în sensul în care aşteptam ca domnul ministru de Finanţe să vină şi să prezinte realitatea despre deficit, aşa cum a şi prezentat-o în luările de poziţie publice pe care le-a avut în aceste zile. Deci a fost admisă prin votul PSD cererea pe care a depus-o grupul parlamentar AUR, astfel încât săptămâna viitoare este chemat cu votul PSD să dea explicaţii despre buget prim-ministrul României, şi a fost respinsă cererea depusă de grupul parlamentar USR, pe motiv că are prioritate solicitarea legată de prezenţa prim-ministrului la Ora prim-ministrului, în loc de Ora Guvernului”, a explicat Andronache.

Deputatul PNL Ciprian Dobre a susţinut că „a anticipat de la momentul instalării acestui Guvern împrejurarea că e o chestiune de timp până când PSD intră în opoziţie faţă de propriul Guvern”.

„Epoca Dragnea, pentru cei care şi-o mai amintesc, este similară. Faptul că PSD, de fapt, nu doreşte în niciun fel să afle adevărul despre finanţele României este un lucru cert, începând de acum (...). Faptul că PSD doreşte doar politizarea rectificării bugetare. Repet, PNL nu a dat un cec în alb acestui Guvern. PNL a dat un vot de necesitate pentru ca PSD să dea românilor o rectificare şi o corectă funcţionare a instituţiilor ţării în următoarele două luni de zile, până la sfârşitul anului curent, şi un proiect de buget pentru anul 2027. Acest tertip politicianist am înţeles să-l sancţionăm astăzi. Şi credem că PSD este dator să guverneze, chiar dacă la această rectificare bugetară, la construcţia bugetului pe 2027, trebuie să facă exact ce a zis Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru, chiar şi interimar. Aceasta este, de fapt, problema reală a PSD - faptul că atât Alexandru Nazare, cât şi Ilie Bolojan au spus adevărul despre finanţele României fără politicianism. Este ceea ce a găsit PSD astăzi şi nu are banii pentru creşterea salariilor bugetocraţiei din România. Nu au bani pentru majorarea salariului minim, nu au bani pentru indexare sau majorare de pensii, decât în limitele cifrelor pe care PNL, prin preşedintele Ilie Bolojan, le-a spus deja la încheierea mandatului”, a afirmat Dobre.

Potrivit acestuia, „cifrele sunt clare”: „Am scăzut deficitul bugetar la 6,2. În 2027 trebuie să se încadreze Guvernul PSD la 5,3. Acestea sunt ţintele PSD la guvernare”.

Editor : B.P.

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