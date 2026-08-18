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PNL acuză PSD de manipulare și fake news. „Cifrele oficiale arată altceva”

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sigle psd si pnl
Siglele PNL și PSD. Foto colaj: Inquam Photos
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PNL acuză PSD de manipulare și răspândirea în spațiul public a „unei imagini apocaliptice despre economia României”, în încercarea de a discredita măsurile economice ale guvernului. Liberalii răspund la mai multe afirmaţii făcute de social-democraţi în spaţiul public cu privire la inflaţie, economie, investiţii, datoria publică, măsurile fiscale.

„PSD spune că România se prăbușește. Cifrele oficiale arată altceva. În spațiul public se încearcă inducerea unei imagini apocaliptice despre economia României, cu un singur scop politic: discreditarea măsurilor de corectare a dezechilibrelor lăsate în urmă”, se arată într-o postare pe pagina Facebook a PNL, unde liberalii încearcă să demonteze afirmațiile social-democraților.

„𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Guvernul „jefuiește populația”, iar inflația a scăpat de sub control.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: Inflația a scăzut de la 10,42% în iunie la 8,2% în iulie. Reducerea consumului și temperarea creșterii salariale sunt parte din procesul necesar pentru stabilizarea economiei și refacerea veniturilor reale.

𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Economia trece printr-un dezastru fără precedent.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: România se află într-o perioadă de reechilibrare, după ani în care consumul a fost stimulat artificial prin deficite și împrumuturi. Direcția corectă înseamnă investiții, productivitate, competitivitate și locuri de muncă stabile.

𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Măsurile actuale distrug companiile românești și blochează economia.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: În primele cinci luni ale anului, deficitul de cont curent s-a redus cu 5,4%, iar deficitul comercial cu bunuri cu 3,9%. Exporturile au crescut cu 2,3%, în timp ce importurile au avut un avans marginal.

𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Toată creșterea datoriei publice este responsabilitatea actualei guvernări.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: Datoria publică reflectă deficitele acumulate în anii anteriori și banii împrumutați pentru acoperirea unor cheltuieli curente tot mai mari. Corectarea acestor dezechilibre nu este o pedeapsă pentru români, ci condiția pentru ca România să-și păstreze stabilitatea financiară și credibilitatea internațională.

𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Că investițiile străine s-au prăbușit de la 3,7 miliarde de euro la doar 669 de milioane de euro din cauza politicilor actuale.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: Este o omisiune gravă de context. Scăderea bruscă a investițiilor străine directe în prima parte a anului a fost cauzată majoritar de rambursarea unor credite intragrup (companii din România care au dat banii înapoi către firmele-mamă din străinătate) și de reducerea profiturilor reinvestite. Scăderea nu reflectă neapărat o fugă a investitorilor generată de actualul premier, ci evoluții contabile din economie și contextul regional volatil.

𝐏𝐒𝐃 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞: Măsurile fiscale curente au blocat companiile românești, afirmând că peste 160 de români își pierd zilnic locul de muncă.

𝐀𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐮𝐥: Este o interpretare politică alarmistă. Deși IMM-urile locale se confruntă cu costuri crescute și o temperare a consumului, piața muncii din România rămâne stabilă, cu o rată a șomajului relativ scăzută la nivel european. Ajustările de personal fac parte dintr-un proces normal de corecție economică post-inflație și nu reprezintă un colaps sistemic al pieței muncii.

România nu are nevoie de panică, lozinci și promisiuni fără acoperire. Are nevoie de decizii responsabile, investiții și o economie construită pe baze solide”, se arată în postarea PNL.

Editor : B.P.

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