Preşedintele Senatului Mircea Abrudean a anunţat că situaţia liberalilor care nu şi-au retras acţiunile în instanţă împotriva unor decizii ale partidului va fi analizată, luni, în şedinţa grupului parlamentar al PNL. Avocaţii formaţiunii vor verifica dacă aleșii vizaţi au renunţat la procese, iar cei care nu s-au conformat ar putea părăsi grupul parlamentar. Potrivit surselor Digi24, niciunul dintre ei nu a renunțat, până acum, la proces.

„O să vedem această situaţie la şedinţa de grup. Nu am această informaţie şi aştept să văd dacă sunt sau nu sunt colegi care au renunţat la acele acţiuni în instanţă. Vorbim despre acţiunile în instanţă împotriva deciziei partidului de a recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Veştea, despre alea vorbim, nu despre altele, pentru că am văzut că se face o confuzie în spaţiul public. Or, din punctul nostru de vedere, şi vorbesc şi în calitate de membru al grupului parlamentar PNL din Senat, cred că este corect şi normal ca atunci când partidul ia o decizie şi grupul parlamentar, în consecinţă, toţi cei din grup să respecte acea decizie, dacă nu, sigur că au libertatea să nu mai facă parte din acel grup, pentru că nu mai are sens apartenenţa la un grup politic în Parlamentul României dacă tu consideri că nu te regăseşti acolo”, a declarat Abrudean, întrebat la Palatul Parlamentului dacă unii liberali şi-au retras acţiunile în instanţă.

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Preşedintele Senatului a explicat că parlamentarii vizaţi au două opţiuni: fie acceptă decizia majorităţii şi continuă să facă parte din grupul parlamentar, fie îl părăsesc „de bunăvoie sau prin alte mijloace”, în condiţiile în care nu se mai regăsesc în direcţia politică a acestuia.

Întrebat dacă liberalii care nu au respectat ultimatumul riscă să fie excluşi din partid sau doar din grupul parlamentar, Abrudean a precizat că măsura vizează exclusiv grupul parlamentar.

„Din grupul parlamentar, este cea mai simplă chestiune. Astăzi discutăm despre asta, vedem dacă s-au retras, nu s-au retras. Aşteptăm şi punctul de vedere al avocaţilor, că trebuie să verifice la instanţă, că aşa funcţionează şi vom lua o decizie, evident, având în vedere că au avut un ultimatum, li s-a întins o mână tuturor celor care se regăsesc în această situaţie. Depinde de ei dacă au ales să renunţe la conflict sau doresc să aibă altă alternativă, până la urmă nu împiedicăm pe nimeni să-şi găsească drumul acolo unde consideră că se regăseşte”, a adăugat acesta.

Conflictul din PNL a escaladat după ce Biroul Politic Naţional a decis, în şedinţa din 8 noiembrie, să le acorde un termen de 10 zile liberalilor care au contestat în instanţă hotărârile partidului pentru a-şi retrage acţiunile şi a-şi clarifica poziţia politică.

O zi mai târziu, liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis că parlamentarii care au atacat deciziile formaţiunii în instanţă trebuie să renunţe la procese, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale partidului.

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Decizia a fost criticată de Alina Gorghiu şi Nicoleta Pauliuc, care au anunţat că nu vor respecta ultimatumul. Gorghiu a susţinut că este victima unui „şantaj”.

Printre liberalii care au contestat în instanţă deciziile conducerii PNL se numără Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Răzvan Sorin Prişcă şi Ionuţ Stroe. Acţiunile au vizat inclusiv hotărârile referitoare la sancţionarea lor pentru susţinerea Guvernului Veştea.

Editor : A.P.