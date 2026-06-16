Live TV

PNL anunță oficial că Adrian Veștea va fi dat afară din partid

Data actualizării: Data publicării:
logo-pnl-inquam-octav-ganea
Logo PNL Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PNL anunţă, marţi, că Adrian Veştea se situează în afara Partidul Naţional Liberal în condiţiile în care desemnarea sa ca premier s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în şedinţa Biroului Politic Naţional din 15 iunie, Partidul Naţional Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziţia partidului în actualul context politic.

„Desemnarea lui Adrian Veştea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veştea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus şi susţinut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Naţional. Potrivit art. 45 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toţi membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Naţional, Adrian Veştea se situează în afara Partidul Naţional Liberal”, scrie în comunicatul PNL.

PNL reaminteşte că Biroul Politic Naţional a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abţineri), împotriva susţinerii unui guvern condus de Adrian Veştea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abţineri) şi pentru solicitarea adresată acestuia de a-şi depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abţineri).

Deși excluderea lui Adrian Veștea din partid s-a cerut încă de luni seară, în ședința BPN a PNL, acesta poate fi dat afară doar în urma unui vot al Congresului, având în vedere că este prim-vicepreședinte și nu un simplu membru de partid.

Astfel, liberalii își fac calculele în acest moment să organizeze un Congres extraordinar până la finalul acestei săptămâni.

Editor : A.G. | B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar avea nevoie de mai puține voturi din PNL. Cum arată calculele
2026-06-15-1569
Guvernul Veștea, tot mai greu de format: premierul desemnat merge la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Deciziile partidelor
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea nu adună voturile necesare. Se discută varianta unui Guvern PSD
Ludovic Orban participa la sedinta de constituire a filialei Partidului Forta Dreptei Mehedinti, in Drobeta Turnu Severin, 2 iulie 2022.
Ludovic Orban îl critică pe Veștea: „Se milogește de mână cu Neacșu pentru voturi. Face un joc mizerabil alături de PSD și Nicușor Dan”
UDMR
UDMR a decis, după o ședință de trei ore, să nu facă parte din guvernul Veștea. Cum vor vota parlamentarii maghiari
Recomandările redacţiei
adrian veștea
Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii...
Vessels continue waiting for passage through the Strait of Hormuz
SUA au furat o pagină din manualul Iranului. Cum a reușit Armata...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat...
USA and EU flags on a concrete wall. USA and European Union trade and tariffs war
Parlamentul European a aprobat aplicarea acordului tarifar UE-SUA. Ce...
Ultimele știri
Președintele Nicușor Dan a cerut Parlamentului reexaminarea modificărilor din Legea minelor. Ce prevederi contestă
România a ajuns ultima în UE la numărul locurilor de muncă vacante. Cum arată noile date Eurostat
FBI anunță că a dejucat un atentat care viza un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump. Ce plănuiau suspecții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
Ibuchi Chukwu, prezentat oficial de U Cluj. Toate detaliile despre salariul de râsul curcilor pe care îl are...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Adevărul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Unul dintre cele mai scumpe inele, cea mai scurtă logodnă. Mariah Carey a vândut bijuteria de 10 milioane de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
„Ești din România? Bine, ești pregătită!” Povestea tinerei care a cucerit una dintre cele mai prestigioase...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani