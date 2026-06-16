PNL anunță oficial că Adrian Veștea va fi dat afară din partid

PNL anunţă, marţi, că Adrian Veştea se situează în afara Partidul Naţional Liberal în condiţiile în care desemnarea sa ca premier s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în şedinţa Biroului Politic Naţional din 15 iunie, Partidul Naţional Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziţia partidului în actualul context politic.



„Desemnarea lui Adrian Veştea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului. PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veştea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus şi susţinut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Naţional. Potrivit art. 45 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toţi membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Naţional, Adrian Veştea se situează în afara Partidul Naţional Liberal”, scrie în comunicatul PNL.



PNL reaminteşte că Biroul Politic Naţional a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abţineri), împotriva susţinerii unui guvern condus de Adrian Veştea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abţineri) şi pentru solicitarea adresată acestuia de a-şi depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abţineri).

Deși excluderea lui Adrian Veștea din partid s-a cerut încă de luni seară, în ședința BPN a PNL, acesta poate fi dat afară doar în urma unui vot al Congresului, având în vedere că este prim-vicepreședinte și nu un simplu membru de partid.

Astfel, liberalii își fac calculele în acest moment să organizeze un Congres extraordinar până la finalul acestei săptămâni.

Editor : A.G. | B.E.