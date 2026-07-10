PNL ar putea organiza un nou Congres în august sau septembrie. Fenechiu: „Putem face și mai repede”

Actuala conducere PNL ia în calcul să organizeze un nou Congres în perioada următoare, în august sau septembrie, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. Planul vine în contextul în care instanța a dat dreptate liberalilor din tabăra anti-Bolojan și a suspendat deciziile Congresului din iunie, unde a fost modificat statutul și au fost aleși noi lideri în conducerea partidului.

Daniel Fenechiu a declarat, într-un interviu la RFI, că PNL merge mai departe.

„Există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă, nu ne îndoim că oricum vor exista, dar va fi a doua oară şi nu vom avea nicio presiune şi practic, lucrurile vor merge mai departe”, a precizat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL susține că PNL ar putea organiza un nou Congrs până în toamnă:

„Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie, dacă lucrurile revendică o urgenţă, se poate organiza şi mai repede.”

Întrebat dacă un nou Congres al PNL va fi organizat înainte sau după decizia definitivă a instanţei, Daniel Fenechiu a precizat: „Dosarele au fond şi cale de atac. Un fond şi o cale de atac în România în momentul de faţă pot să dureze undeva între opt-zece luni şi se poate întinde la un an şi jumătate, doi, chiar mai mult. Eu cred că soluţia pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar şi partea de justiţie să meargă mai departe, să încercăm în justiţie să arătăm că cei care contestă hotărârile nu au un temei legal şi că instanţele care au pronunţat hotărârile de suspendare au aplicat, în opinia noastră, greşit legea".

Editor : A.G.