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Video PNL ar vota Guvernul Niculescu, dar cu anumite condiții. Care sunt acestea și cum se poziționează liberalii (surse)

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Ilie Bolojan
Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Liberalii ar putea vota un guvern cu Luca Niculescu, însă doar în anumite condiții. PNL așteaptă să vadă programul de guvernare și lista miniștrilor, dar mai ales cât este dispus premierul desemnat să cedeze în fața PSD. Potrivit surselor Digi24, Luca Niculescu nu are programate astăzi întâlniri fizice cu partidele, fiind concentrat momentan pe aspecte organizatorice, urmând ca, cel mai probabil, după-amiază să aibă discuții telefonice cu reprezentanții acestora.

O parte dintre liberalii care se află în acest moment în spatele lui Ilie Bolojan sunt încântați de desemnarea lui Niculescu și ar putea să-i acorde votul de încredere în Parlament. 

Liberalii nu își doresc ca în viitorul Guvern să fie miniștri PSD. Potrivit surselor Digi24, sunt excluși din această poziție și liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea la votul din Parlament. Aceștia nu își doresc nici un guvern-paravan pentru social-democrați.

Liberalii sunt deschiși în acest moment la discuții cu premierul desemnat, însă așteaptă mai întâi ca Luca Niculescu să se întâlnească cu social-democrații și să vadă ce cerințe are PSD.

Ulterior, liberalii vor analiza programul de guvernare, lista miniștrilor și direcțiile pe care Luca Niculescu vrea să le urmeze în viitorul Guvern înainte de a decide dacă îi vor acorda votul în Parlament.

Până atunci, liberalii așteaptă să vadă cât de mult sau cât de puțin este dispus premierul desemnat să cedeze în fața social-democraților.

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Editor : C.S.

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