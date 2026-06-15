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Exclusiv PNL ia în calcul să atace la CCR desemnarea lui Adrian Veștea drept premier

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intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

Liberalii iau în calcul sesizarea Curții Constituționale în legătură cu decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL. Nemulțumirea vizează faptul că nu ar fi fost organizate consultări formale cu partidele politice, așa cum prevede articolul 103 din Constituție, după depunerea mandatului de către Eugen Tomac.

ACTUALIZARE 13:12 Și senatorul Daniel Fenechiu a declarat că la sedinţa conducerii partidului se va discuta despre o posibilă sesizare a Curţii Constituţionale.

„În momentul în care domnul Tomac şi-a depus mandatul, şeful statului trebuia să invite partidele la negocieri şi la finalul negocierilor, consultărilor, ar fi trebuit să anunţe un prim-ministru. Ideea că şeful statului intervine în viaţa Partidului Naţional Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, este inacceptabilă. Îmi-aduce aminte de manifestările de autoritate ale regelui Carol. Partidul Naţional Liberal a avut o istorie asemănătoare, după asasinarea lui Ion Gheorghe Duca” a declarat senatorul Daniel Fenechiu,potrivit News.ro.

„Cu siguranţă, astăzi, la Biroul Politic Naţional, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale. Există doi actori care pot sesiza, prim-ministrul şi preşedintele Senatului”, a mai spus Fenechiu.

Senatorul PNL a apreciat că, în opinia sa, „încălcarea Constituţiei este cât se poate de evidentă”.

Știrea inițială. 

 

Sebastian Burduja a declarat că PNL are dreptul să ceară clarificări la Curtea Constituțională în legătură cu procedura de desemnare a unui premier și a invocat decizii anterioare ale CCR privind consultările politice.

„Partidul Național Liberal să clarifice acest lucru, nu doar pentru speța de față, ci și pentru orice altă speță, fără a fi vreun expert în drept constituțional. Am lecturat decizia CCR anterioară care privea desemnările președintelui Iohannis la acea vreme și cred că e destul de clar că aceste consultări ar fi trebuit făcute”, a afirmat Burduja.

Acesta a făcut referire și la posibile contradicții între deciziile anterioare ale Curții Constituționale și eventualele interpretări actuale ale articolului privind desemnarea premierului.

„Deci, dacă se pune problema unei alte decizii acum, judecătorii vor trebui să ne explice cum pot fi coerente cele două poziții”, a mai spus el.

Biroul Politic Naţional al PNL a fost convocat pentru luni, la ora 17.00, dar în format extins, urmând să participe şi persoane care nu fac în mod normal parte din BPN. Acelaşi format extins a fost utilizat de către PNL şi când a decis să nu susţină Guvernul Tomac.

Luni, 15 iunie 2026, începând cu ora 17:00 va avea loc şedinţa Biroului Politic Naţional. La şedinţă sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii CJ care nu sunt membri ai BPN, a anunţat oficial luni, PNL.

De la ora 15.00 se reunesc şi social-democraţii în şedinţă pentru a lua o decizie formală cu privire la poziţionarea faţă de viitorul Guvern Veştea.

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Editor : C.A.

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