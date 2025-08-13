Live TV

PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”

bolojan fals online
Escrocii folosesc fotografia și numele premierului Ilie Bolojan în reclame și postări. Colaj / surse foto: facebook.com/pnl.ro

PNL avertizează asupra unor campanii online înșelătoare care folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan și Digi24 pentru a promova investiții false și acuzații mincinoase. Formațiunea susține că acestea sunt create de grupuri interesate să inducă în eroare publicul și să colecteze date personale.

Potrivit PNL, escrocii folosesc fotografia și numele premierului Ilie Bolojan în reclame și postări care promit câștiguri rapide din „investiții” și „acțiuni”. Pentru a atrage atenția, aceștia recurg la titluri bombastice, cu așa-zise „dezvăluiri” despre premier.

„Aceste mesaje sunt 100% false! Premierul nu ar îndemna niciodată pe cineva să investească bani prin linkuri primite online”, transmite PNL.

Conform liberalilor, escrocii clonează site-uri reale de presă, televiziuni sau platforme financiare, schimbă titlurile și imaginile pentru a părea credibile, uneori promițând „dezvăluiri” și introduc linkuri periculoase care cer date personale sau bani.

PNL transmite și câteva metode de protejare împotriva acestui tip de mesaje înșelătoare:

  • Nu accesați linkuri din mesaje, reclame dubioase sau comentarii.
  • Verificați adresa reală a site-ului (URL-ul).
  • Evitați ofertele „prea frumoase ca să fie adevărate” sau titlurile exagerate, cel mai probabil sunt înșelătorii.

Partidul îndeamnă cetățenii să distribuie avertismentul pentru a preveni răspândirea acestor fraude online. „Împreună putem opri aceste încercări de fraudă!”, se arată în mesajul formațiunii.

