PNL cere demisia lui Rareș Bogdan, Veștea, Bode, Thuma și Alinei Gorghiu. Congresul amenință cu excluderea dacă nu pleacă până luni

Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, să ceară demisia din partid lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Dacă aceștia nu vor demisiona până luni, ora 12.00, liberalii vor demara procedurile de excludere.

Motivul prezentat de Robert Sighiartău este încălcarea în mod repetat a deciziilor partidului.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligațiile de a apăra interesele politice ale PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”, a explicat el.

„Congresul reține responsabilitatea lui Lucian Bode privind situatia financiară gravă în care s-a aflat PNL la finalul mandatului său de secretar general”, a adăugat Sighiartău.

În consecință Congresul solicită demisia celor menționați din calitatea de membri ai PNL.

„Dacă nu își vor prezenta demisia până mâine la ora 12.00, Congresul mandateaza Biroul Politic Național al PNL să declanșeze procedurile de excludere, în conformitate cu prevederile statutare ale PNL”, a mai precizat Robert Sighiartău.

Editor : Ana Petrescu