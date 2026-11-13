PNL cere măsuri de securitate înaintea manifestației AUR pentru Călin Georgescu. Liberalii avertizează asupra riscului de violențe

PNL cere Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne să ia măsuri pentru menținerea ordinii publice în București, în contextul manifestației anunțate de AUR și susținătorii lui Călin Georgescu pentru sâmbătă. Liberalii acuză PSD de „complicitate cu AUR” și avertizează asupra riscului de violențe și vandalism, în condițiile în care protestul ar fi neautorizat.

Partidul Național Liberal solicită autorităților să ia toate măsurile necesare pentru respectarea legii și prevenirea unor eventuale incidente în timpul manifestației.

Liberalii susțin că Guvernul PSD și liderii AUR ar putea fi responsabili pentru eventualele tulburări ale ordinii publice.

„Facem direct răspunzători Guvernul PSD și liderii AUR de tulburările și vandalismele care ar putea rezulta dintr-un miting neautorizat, în contextul încălcării legii și al absenței măsurilor care se impun pentru aplicarea ei”, transmite partidul condus de Ilie Bolojan, într-un comunicat de presă.

Formațiunea subliniază că dreptul la protest și libertatea de exprimare sunt garantate, însă trebuie exercitate cu respectarea legii.

„Dacă o manifestație nu îndeplinește condițiile legale de organizare, autoritățile au obligația să acționeze în limitele competențelor lor și să prevină problemele”, mai spune sursa citată.

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PNL își exprimă, totodată, susținerea față de poziția primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, privind aplicarea legii și prevenirea incidentelor.

Menționăm că Ministerul Afacerilor Interne este condus de vicepremierul social-democrat Marian Neacșu.

PNL avertizează asupra suprapunerii cu meciul România - Polonia

Un alt argument invocat de liberali este faptul că manifestația anunțată de AUR coincide cu desfășurarea meciului de fotbal România - Polonia, eveniment care va aduce în București grupuri numeroase de suporteri.

„Această suprapunere impune măsuri suplimentare de prevenție, pentru a evita eventuale confruntări sau încercări de provocare a unor violențe”, avertizează PNL.

Liberalii critică și asocierea AUR la manifestație a unor reprezentanți ai unor formațiuni politice extremiste din străinătate, pe care îi acuză de declarații xenofobe la adresa românilor din alte țări europene.

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Ce spune George Simion despre autorizarea protestului

George Simion l-a acuzat pe edilul general al Capitalei Ciprian Ciucu de minciună și a susținut că au fost depuse mai multe cereri pentru organizarea manifestației, însă toate au fost respinse.

Liderul AUR a anunțat că va participa la protest și a spus că este dispus să colaboreze cu autoritățile pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente.

„Au fost mai multe cereri depuse, respinse toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere”, a declarat liderul AUR.

Afirmațiile au venit după ce primarul general spusese că nu are cunoștință despre vreo solicitare de autorizare depusă de AUR pentru manifestația programată în Parcul Izvor.

Editor : A.P.