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PNL cere partidelor să deblocheze Legea Salarizării: „Fără calcule politice de moment. România nu își permite să piardă bani”

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Liberalii fac apel la toate partidele să susțină noua Lege a Salarizării, pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Aceștia susțin că țara traversează un context „extrem de dificil”, cu măsuri pentru reducerea deficitului, dar și cu o criză energetică, motiv pentru care este nevoie de bani în economie. 

„România traversează un context extrem de dificil. Pe lângă măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, țara noastră trebuie să gestioneze și efectele crizei energetice generate de secetă și să își protejeze economia într-o perioadă cu multiple vulnerabilități.

Într-un asemenea context, România nu își permite să piardă niciun leu și niciun euro care poate susține revenirea economică și investițiile”, a transmis PNL, marți, printr-un comunicat. 

Liberalii susțin că partidele trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca România să acceseze toți banii din PNRR.

„Legea salarizării unitare nu este doar o reformă necesară pentru administrația publică. Ea are rolul de a corecta inechitățile acumulate în sistem, de a crea reguli mai clare și mai predictibile și, în același timp, este legată de accesarea unor fonduri de aproximativ 770 de milioane de euro. Obiectivul central rămâne ca niciun venit să nu scadă în urma acestei reforme.

PNL face apel la toate partidele să trateze această discuție cu maximă responsabilitate și fără calcule politice de moment. Miza depășește interesele unui partid: sunt în joc credibilitatea economică a României, accesarea fondurilor europene, continuarea reformelor și inclusiv evoluția viitoare a ratingului de țară, de care depind încrederea investitorilor și costurile la care România se poate împrumuta”, a mai transmis formațiunea. 

Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR la o nouă rundă de negocieri, la Palatul Cotroceni, privind Legea Salarizării. Șeful statului speră, astfel, să se ajungă la un consens, astfel încât legea să fie trimisă spre Parlament și adoptată până la finalul acestei luni. De adoptarea legii depind 770 de milioane de euro din PNRR. Întâlnirea dintre președinte și președinții de partid va avea loc la ora 16:00.

În acest context, social-democrații au anunțat care sunt condițiile pe care le impun pentru a susține noul proiect. Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a vorbit la Parlament despre grile salariale mai mari pentru angajații din educație și sănătate. Social-democratul susține că salariile profesorilor debutanți trebuie să crească, iar angajații din spitale să nu rămână fără principalele sporuri. Majorările solicitate ar putea fi făcute etapizat.

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Editor : A.G.

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