PNL cere PSD să nu se mai „ascundă” în spatele ideii de tehnocrat și să propună un premier din partid: „Să-și asume criza politică”

Liberalii pun presiune pe social-democrați, cărora le cer să își asume criza politică și să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru, din rândurile propriilor membri de partid.

Printr-un comunicat de presă transmis marți, PNL cere Partidului Social Democrat, în cazul în care nu vin cu un nume de premier, să „recunoască public incapacitatea de a conduce țara” și să lase loc formării unui guvern „democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD”.

„Reamintim românilor că au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului.

PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor”, transmite formațiunea.

Liberalii acuză PSD că a tratat consultările cu președintele României „într-o manieră superficială” și susțin că social-democrații se „ascund în spatele ideii de premier tehnocrat” pentru a evita răspunderea.

„România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare.

Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme.

Cerem, deci, PSD să iasă din lașitate și din minciună și să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”, se mai arată în comunicat.

