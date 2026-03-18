Live TV

PNL cere PSD să renunțe la amenințarea cu blocarea votului pe buget: riscul este ca România să intre „într-un vid funcţional”

Data actualizării: Data publicării:
Sigla PNL logo
Foto: Shutterstock

PNL le cere social-democraților, miercuri seară,  să renunţe la ameninţarea cu blocatul votului pe legea bugetului de stat pe 2026, arătând că fără un buget votat în Parlament, „România intră într-un vid funcţional”, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. Reacţia PNL vine după ce dezbaterile de miercuri din comisiile reunite de buget-finanţe pe proiectul bugetului de stat au fost supendate în urma neînţelegerilor dintre partide, după ce amendamentul PSD privind acordarea de ajutoare pensionarilor, care implică o cheltuială de 1,1 miliarde de lei, a picat de două ori la vot.

„Partidul Naţional Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliţie din PSD să renunţe la ameninţarea de a bloca votul asupra legii bugetului de stat pe anul 2026 şi să acţioneze în interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Înţelegem că există, în orice coaliţie, divergenţe de opinie şi priorităţi diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituţional agreat, nu prin ameninţări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL şi-a asumat reforma fiscală şi responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că ştie ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, transmite PNL, într-un comunicat oficial.

Liberalii arată că miza nu este una politică, ci miza o reprezintă românii. „Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcţional, cu consecinţe concrete şi imediate: Primăriile şi consiliile judeţene nu pot planifica şi demara niciun proiect. Administraţiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu ştiu ce resurse au, nu pot lansa licitaţii, nu pot plăti furnizori şi nu pot investi în infrastructura de care comunităţile lor au nevoie. Investiţiile publice se opresc. Mii de şantiere, de la drumuri judeţene la şcoli şi spitale, riscă să fie îngheţate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiţionat de existenţa unui buget naţional aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ci şi credibilitate în faţa Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană”, subliniază liberalii.

Potrivit PNL, România nu poate fi indiferentă la contextul internaţional. „Conflictul din Iran a generat o nouă undă de şoc pe pieţele energetice europene. Preţurile la gaze naturale şi carburanţi sunt în creştere, inflaţia rămâne o presiune reală pentru gospodăriile româneşti, iar instituţiile financiare internaţionale urmăresc cu atenţie capacitatea României de a-şi respecta angajamentele fiscale asumate. Agenţiile de rating şi Comisia Europeană nu judecă intenţiile politice, ci judecă faptele. Un Parlament care blochează votul asupra bugetului în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea şi predictibilitatea statului român”, afirmă liberalii.

PNL mai transmite că „a negociat cu bună-credinţă”. „Am construit împreună un buget care, în condiţii extrem de dificile, menţine deficitul sub control şi protejează serviciile esenţiale. Creşterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depăşirea ţintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu şi-l poate permite să-l depăşească. Facem un apel ferm şi responsabil: votaţi bugetul! Nu de dragul coaliţiei, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcţionează”, mai scrie în documentul citat. „România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de stabilitate, nu de gesturi politice extreme”, scrie în încheierea comunicatului liberalilor.

Citește și:

Cearta pe buget: Sorin Grindeanu spune că PSD nu cedează șantajului și vorbește despre majoritatea USR-PNL-AUR-POT creată ad-hoc

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
2
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
3
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
5
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Cearta pe buget: Sorin Grindeanu spune că PSD nu cedează șantajului și vorbește despre majoritatea USR-PNL-AUR-POT creată ad-hoc
nicusor constantinescu dna constanta
Fostul baron PSD de Constanța Nicușor Constantinescu ar putea beneficia de o suspendare a pedepsei. Decizia Curții de Apel București
Petrișor Peiu, senator AUR.
Unde s-a rupt înțelegerea dintre PSD și AUR pe bugetul de stat: cele două partide ar fi decis să susțină reciproc anumite modificări
Screenshot 2026-03-18 at 13.07.48
„Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari: măsura a fost respinsă, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala
alina gorghiu la conf prersa
Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o responsabilitate mai importantă decât calcule electorale
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu...
Rezervoare Pars
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr...
Ultimele știri
Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”. Ministrul anunță noi discuții în Coaliție
Sondaj: 50% dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, cifre asemănătoare cu ale unei țări care sprijină războiul Rusiei
„O campanie fără precedent împotriva flotei”. Rusia plănuiește să folosească escorte militare pentru navale sale comerciale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
De la ce vârstă te poţi angaja în România. Cine poate lucra part-time sau full-time
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit