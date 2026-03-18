PNL cere PSD să renunțe la amenințarea cu blocarea votului pe buget: riscul este ca România să intre „într-un vid funcţional”

PNL le cere social-democraților, miercuri seară, să renunţe la ameninţarea cu blocatul votului pe legea bugetului de stat pe 2026, arătând că fără un buget votat în Parlament, „România intră într-un vid funcţional”, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii. Reacţia PNL vine după ce dezbaterile de miercuri din comisiile reunite de buget-finanţe pe proiectul bugetului de stat au fost supendate în urma neînţelegerilor dintre partide, după ce amendamentul PSD privind acordarea de ajutoare pensionarilor, care implică o cheltuială de 1,1 miliarde de lei, a picat de două ori la vot.

„Partidul Naţional Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliţie din PSD să renunţe la ameninţarea de a bloca votul asupra legii bugetului de stat pe anul 2026 şi să acţioneze în interesul cetăţenilor pe care îi reprezintă. Înţelegem că există, în orice coaliţie, divergenţe de opinie şi priorităţi diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituţional agreat, nu prin ameninţări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL şi-a asumat reforma fiscală şi responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că ştie ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, transmite PNL, într-un comunicat oficial.

Liberalii arată că miza nu este una politică, ci miza o reprezintă românii. „Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcţional, cu consecinţe concrete şi imediate: Primăriile şi consiliile judeţene nu pot planifica şi demara niciun proiect. Administraţiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu ştiu ce resurse au, nu pot lansa licitaţii, nu pot plăti furnizori şi nu pot investi în infrastructura de care comunităţile lor au nevoie. Investiţiile publice se opresc. Mii de şantiere, de la drumuri judeţene la şcoli şi spitale, riscă să fie îngheţate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiţionat de existenţa unui buget naţional aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ci şi credibilitate în faţa Comisiei Europene şi a partenerilor noştri din Uniunea Europeană”, subliniază liberalii.

Potrivit PNL, România nu poate fi indiferentă la contextul internaţional. „Conflictul din Iran a generat o nouă undă de şoc pe pieţele energetice europene. Preţurile la gaze naturale şi carburanţi sunt în creştere, inflaţia rămâne o presiune reală pentru gospodăriile româneşti, iar instituţiile financiare internaţionale urmăresc cu atenţie capacitatea României de a-şi respecta angajamentele fiscale asumate. Agenţiile de rating şi Comisia Europeană nu judecă intenţiile politice, ci judecă faptele. Un Parlament care blochează votul asupra bugetului în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea şi predictibilitatea statului român”, afirmă liberalii.

PNL mai transmite că „a negociat cu bună-credinţă”. „Am construit împreună un buget care, în condiţii extrem de dificile, menţine deficitul sub control şi protejează serviciile esenţiale. Creşterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depăşirea ţintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu şi-l poate permite să-l depăşească. Facem un apel ferm şi responsabil: votaţi bugetul! Nu de dragul coaliţiei, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcţionează”, mai scrie în documentul citat. „România are nevoie, acum mai mult ca oricând, de stabilitate, nu de gesturi politice extreme”, scrie în încheierea comunicatului liberalilor.

Editor : B.E.