PNL contraatacă PSD cu legea Nordis, ca răspuns la chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament

Data publicării:
sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PNL contraatacă PSD cu legea Nordis. Liberalii o scot de la sertar, după ce social-democrații au făcut front comun cu AUR ca să-l aducă pe Ilie Bolojan în fața Parlamentului. În scandalul Nordis au fost implicați atât Marcel Ciolacu, cât și Sorin Grindeanu. Cei doi au zburat cu avioane private plătite de Nordis, companie care vindea apartamente fictive cu milioane de euro. Nici Olguța Vasilescu, care acum îl critică puternic pe premier, nu scapă neatinsă de scandal.

Liberalii vor să scoată de la sertar legea Nordis, potrivit informațiilor HotNews, confirmate și de Digi24. Asta după ce social-democrații au făcut front comun cu AUR pentru a-l chema pe premierul Ilie Bolojan la ora prim-ministrului, în Parlament. Îi vor cere explicații despre retragerea celor câtorva sute de militari americani din țara noastră, relatează Rebeca Manea, jurnalist Digi24.

Liberalul Gabriel Andronache ar fi cerut introducerea pe ordinea de zi a legislativului a legii Nordis, însă nu a reușit să obțină acest lucru, din cauza unei erori de procedură. Surse politice spun pentru Digi 24 că PNL sau USR ar urma să revină luni cu același demers.

De asemenea, ne aducem aminte de faptul că legea Nordis a trecut de Senat și este acum blocată la Camera Deputaților, iar dacă va fi promulgată, va acorda drepturi în plus persoanelor care cumpără imobile.

Și ne aducem aminte și de scandalul Nordis, de unde a pornit acesta: știm că fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, dar și actualul președinte interimar Sorin Grindeanu au zburat cu avioane private plătite de Nordis, companie deținută de fosta șefă a comisiei Juridice - Laura Vicol și de soțul acesteia, companie care știm că vindea scump apartamente fictive oamenilor, aceștia neprimindu-le niciodată.

