PNL, după decizia CAB privind Congresul: Partidul nu va accepta influențarea deciziilor de către grupuri care promovează interesele PSD

Partidul Național Liberal a reacționat marți, după decizia Curții de Apel București (CAB) de suspendare a efectelor Congresului, și spune că hotărârea este încă o etapă dintr-un proces mai amplu în Justiţie, pe care îl vor duce până la capăt. Într-un comunicat de presă, liberalii spun că nu vor accepta influenţarea deciziilor PNL de către persoane care promovează interesele PSD şi subliniază că decizia CAB nu schimbă direcţia politică a partidului.

PNL transmite că a luat act de hotărârea instanţei privind suspendarea efectelor Congresului Extraordinar.

„Precizăm că suspendarea decisă de instanţă rămâne în vigoare numai până la soluţionarea definitivă a cauzei, în cadrul căreia instanţa urmează să analizeze fondul. Este, practic, încă o etapă dintr-un proces mai amplu în Justiţie, pe care îl vom duce până la capăt. Din păcate, şi această decizie vine în contradicţie cu voinţa, democratic exprimată de membrii Partidului Naţional Liberal, care astfel este ignorată", precizează liberalii într-un comunicat oficial.

PNL subliniază că respectă deciziile instanţelor şi va continua utilizarea tuturor căilor legale pentru a apăra drepturile şi legitimitatea deciziilor adoptate de partid.

„În acelaşi timp, această hotărâre nu schimbă direcţia politică a PNL şi nu afectează voinţa majorităţii liberalilor. Partidul Naţional Liberal va continua procesul de reformă şi de reconstrucţie, început în ultimele luni. PNL îşi va urma obiectivul de a deveni o alternativă credibilă, capabilă şi autentică pentru modernizarea României”, scrie în comunicatul citat.

Liberalii fac referire la persoane și grupuri de interese care promovează interesele PSD.

„În egală măsură, PNL nu va accepta infiltrarea sau influenţarea deciziilor sale de către persoane sau grupuri care promovează interesele PSD sub diverse formule sau etichete, aparent independente”, mai spune comunicatul citat.

PNL arată că membrii partidului au decis clar direcţia partidului, iar aceasta nu poate fi schimbată prin acţiuni în instanţă sau prin jocuri de culise.

„PNL merge mai departe cu aceeaşi determinare, respectând legea, respectând voinţa membrilor săi şi rămânând fidel valorilor liberale şi angajamentelor asumate în faţa electoratului”, precizează partidul.

Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, apelul formulat de PNL în dosarul care vizează deciziile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Hotărârea instanţei vine în urma unei acţiuni formulate de un grup de 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Sorin Cîmpeanu şi Alina Gorghiu. Aceştia au solicitat anularea şi suspendarea efectelor Congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare şi desfăşurare a lucrărilor.

Editor : B.E.