Liberalul Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei și apropiat al lui Ilie Bolojan, a afirmat, miercuri seară, că decizia Grupului parlamentar al PNL din Senat, care îi vizează pe Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, a avut la bază faptul că aceştia trădează. „La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent”, a spus Ciucu, adăugând că aceştia participă la şedinţele PNL doar „pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică”. „Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri!”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la şedinţele de grup ale PNL pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică. Ce să înţeleagă oamenii dacă membrii noştri se coordonează şi votează cu PSD?”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

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Acesta a afirmat că decizia este „despre claritate şi coerenţă”.

„Apoi, văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează şi confiscă comunicarea şedinţelor BPN al PNL pozează în victime. De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operaţiuni speciale. Din cauza lor suntem sub cota de încredere a lui Ilie Bolojan. Ce să mai înţeleagă oamenii dacă ei atacă partidul şi conducerea legitimă, trădează şi se coordonează cu PSD?”, a adăugat Ciucu.

Liberalul a susținut că parlamentarii sancţionaţi „au transformat partidul într-un câmp de luptă”.

„Dar Partidul Naţional Liberal este iarăşi viu! Şi-a regăsit sufletul! Dacă, aşa agresivi fiind, tot atacă conducerea legitimă a Partidului, făcând jocul adversarilor... demn ar fi să arunce cu pietre noi de peste gard, nu din curtea Partidului Naţional Liberal. Dar na, au blocat deciziile luate democratic prin procese în justiţie, şi se comportă ca şi cum sunt stăpânii dreptăţii”, a mai scris Ciucu.

Potrivit acestuia, „sunt din ce în ce mai puţini şi mai irelevanţi”.

„Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii. Decizia liberalilor din Senat este justă şi aduce claritate şi coerenţă”, a adăugat liberalul.

Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis, miercuri, sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu.

Pauliuc şi Anisie au fost excluse din grupul senatorial al PNL, iar Veştea şi Cîmpeanu au fost retraşi din funcţiile de conducere deţinute în comisiile din Senat. Cele două senatoare au criticat decizia luată de partid şiau anunțat că nu vor pleca din PNL.

Nicoleta Pauliuc a spus că Ilie Bolojan a ales să înceapă execuţiile cu două femei şi că „a ales să fie Omul Negru din încăpere”, iar Monica Anisie precizează că Bolojan le-a exclus pentru că nu acceptă să fie contrazis, mai ales atunci când i se spune că a greşit.

Editor : Ș.R.