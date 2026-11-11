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Video Ilie Bolojan: Există o axă PSD-AUR care continuă să captureze instituțiile statului. PNL fuzionează cu Forța Dreptei

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Conferinta de presa sustinuta de Ilie Bolojan si Ludovic Orban la sediul PNL, in Bucuresti, 11 noiembrie 2026.
Conferinta de presa sustinuta de Ilie Bolojan si Ludovic Orban la sediul PNL, in Bucuresti, 11 noiembrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ilie Bolojan: Există o axă PSD-AUR  Ludovic Orban: „Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă alături de Ludovic Orban, fuziunea PNL cu Forța Dreptei, un proiect „necesar pentru România”. Negocierile urmează să fie finalizate până la începutul lunii decembrie, iar congresele celor două partide vor avea loc cel târziu în primul trimestru al anului viitor. Bolojan a vorbit și despre existența unei „axe PSD-AUR” care „continuă să captureze instituțiile statului”.

 

Ilie Bolojan a declarat că fuziunea reprezintă un prim pas într-un proiect mai amplu, prin care liberalii își propun să adune organizații și persoane care susțin reformarea statului.

„Acest proiect este unul necesar pentru România, pentru că suntem într-o situație în care dezvoltarea și-a atins limitele, iar pentru ca România să meargă mai departe și să se dezvolte, avem nevoie de reforme profunde.

Aceste reforme înseamnă să avem un stat care nu își mai risipește banii, un stat care oferă servicii mai bune cetățenilor, un stat care combate privilegiile și nedreptățile, care pune economia pe baze sănătoase, care răsplătește munca, un stat în care se poate prospera”, a spus Ilie Bolojan. 

„Pentru asta nu este suficient doar să facem o fuziune sau alianță politică. E nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie parte acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modernă. Asta ne propunem și ceea ce se întâmplă în această perioadă este un prim pas”, a mai declarat președintele PNL.

Ilie Bolojan: Există o axă PSD-AUR 

Liderul PNL a criticat și colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, afirmând că cele două formațiuni urmăresc să își conserve privilegiile și să împiedice schimbările.

„Indiferent de declarațiile care se fac în spațiul public, vedem că există o axă PSD-AUR care, chiar în aceste zile, în Parlament, continuă să captureze instituțiile statului. Iar ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă și atunci când cei care urmăresc să-și conserve privilegiile se opun oricărei schimbări și se adună, cei care vor să schimbe lucrurile, vor să le îndrepte, vor să elimine aceste privilegii, nu își pot permite să rămână dezbinați”, a spus Bolojan.

El a adăugat că „pentru aceasta, am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și, cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor, vom parcurge procedurile statutare, consilii naționale și congrese, pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția începând cu prima parte a anului viitor, pentru o forță politică și pentru o ofertă bazată pe competență, pe oameni profesioniști, pe soluții corecte pentru România”. 

Ludovic Orban: „Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă”

La rândul său, Ludovic Orban a explicat că Biroul Politic Național al Forței Dreptei a decis în unanimitate fuziunea prin absorbție cu PNL. El a precizat că a primit mandat pentru a negocia cu reprezentanții liberalilor etapele necesare revenirii membrilor partidului în PNL.

„Ieri am convocat Biroul Politic Național al Forței Dreptei. Biroul Politic a decis în unanimitate să realizeze fuziunea prin absorbție a Forței Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal. De asemenea, mi-a acordat mandat de negociere cu echipa Partidului Național Liberal pentru parcurgerea etapelor necesare în vederea reintegrării liberalilor din Forța Dreptei la casa lor, și anume în Partidul Național Liberal”, a spus Orban.

El a a amintit că majoritatea membrilor Forței Dreptei sunt liberali care au părăsit PNL în perioada în care Klaus Iohannis a susținut formarea unei guvernări cu PSD.

„Cei mai mulți membri ai Forței Dreptei sunt liberali, foarte mulți liberali chiar de anii '90, care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali și mandatului acordat de votanții Partidului Național Liberal”, a declarat Orban.

Acesta a precizat că se referă la „impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică” și a susținut că această decizie a avut „efecte profund nocive asupra reprezentării corecte de către Partidul Național Liberal a electoratului de dreapta din România”.

Orban mai a afirmat că nu mai există motive pentru ca membrii Forței Dreptei să nu revină în PNL, alături de Ilie Bolojan și de echipa sa. 

„Colaborarea pe care am avut-o de-a lungul timpului, președintele Partidului Național Liberal îmi oferă garanția deplină atât mie, cât și colegilor mei, că Partidul Național Liberal a revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de reprezentare cu adevărat a alegătorilor care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care să garanteze drepturile și libertățile fundamentale, o Românie care să ofere tuturor celor care vor să câștige cinstit, să-și realizeze destinul posibilități de afirmare și de realizare”. 

Editor : C.S.

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