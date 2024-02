PNL i-a retras sprijinul politic lui Nicușor Dan. Burduja: Nu merită alt mandat. Urmează calea liberală, să cucerim Capitala împreună

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, l-a criticat în termeni duri, joi seară, pe primarul Capitalei, Nicuşor Dan, la evenimentul organizat de filială pentru evaluarea mandatului edilului, el afirmând că în urma unei cercetări de opinie realizate printre zeci de mii de locuitori ai Capitalei reiese că peste 70% dintre aceştia cred că Dan „nu merită un mandat în plus”. Burduja a criticat şi mandatul Gabrielei Firea, despre care a spus că a fost marcat de „risipă şi cumetrii şi incompetenţă”. Filiala PNL București a decis joi seară să îi retragă spijinul politic primarului general Nicușor Dan. Președintele PNL București Sebastian Burduja a declarat că partidul va avea candidat propriu la Primăria Capitalei.

„Suntem într-un moment important pentru PNL şi pentru tot Bucureştiul şi facem în seara asta ceea ce trebuie să facem. Suntem, în primul rând, o echipă unită. Suntem aici pentru a ne asuma, pentru că politica înseamnă, poate, în primul rând, asumare. (...) Suntem într-o seară în care, împreună, trebuie să luăm o decizie. Nu e o decizie uşoară, dar, repet, trebuie să facem ceea ce trebuie. Am împlinit astăzi un an de zile de când PNL i-a adresat primarului general în funcţie, domnul Nicuşor Dan, 10 solicitări, un decalog şi îl cunoaşteţi, nu au fost lucruri foarte complicate, lucrurile de care bucureştenii au nevoie. Şi i-am întrebat chiar pe bucureşteni, am făcut acest exerciţiu democratic pe care cred că trebuie să-l facă şi e sănătos să-l facă orice partid, orice organizaţie politică: Ce părere aveţi, dragi bucureşteni, merită Nicuşor un al doilea mandat, merită susţinerea PNL? Haideţi să vedem ce au spus bucureştenii! 72,63% au spus că domnul Nicuşor Dan nu merită un mandat în plus. Sunt 26.000 de bucureşteni care ne-au răspuns întrebării şi cărora le mulţumesc, pentru că au pus o oglindă în faţa lui Nicuşor şi sper să o vadă şi să o înţeleagă şi să nu o ia personal”, a afirmat Sebastian Burduja, joi seară, la evenimentul organizat de PNL Bucureşti sub sloganul ”A treia cale. Calea câştigătoare. Pentru Bucureştiul viitorului”.

El a precizat că PNL a analizat activitatea actualului primar, concluzionând că „niciunul dintre cele 10 obiective nu a fost îndeplinit, este eşec pe toată linia, proiectul Nicuşor a eşuat, din păcate”.

Burduja a criticat şi mandatul Gabrielei Firea, despre care a spus că a fost marcat de „risipă şi cumetrii şi incompetenţă”.

Burduja a spus că Bucureştiul de azi „e consecinţa foarte multor ani de stat degeaba”, potrivit News.ro.

„Suntem un oraş care stă şi noi toţi ne-am obişnuit să stăm: să stăm în trafic, să stăm pe loc, de băltim. (...) Trebuie să-ţi asumi în politică inclusiv erorile şi asta avem de făcut în această seară împreună şi să definim un nou drum. Mai defineşte ceva echipa liberală din Bucureşti şi acest proiect, Bucureştiul viitorului. Pentru că după patru ani de risipă şi cumetrii şi incompetenţă, după încă patru ani de incompetenţă şi nepăsare, ai nevoie de a treia cale, asta cer bucureştenii. Am făcut un sondaj pe Bucureşti: de departe, peste 70% dintre bucureşteni au spus: vrem altceva, ajunge, avem mult prea multă valoare în acest oraş! (...) Nu am avut oameni potriviţi la locul potrivit, acesta este blestemul ultimilor ani şi e timpul să schimbăm asta!”, a susţinut liderul PNL Bucureşti.

El a precizat că decizia de a-l susţine pe actualul edil al Capitalei în anul 2020 „a fost una corectă”, pentru că „administraţia Firea trebuia oprită”. El a catalogat drept „un sacrificiu” decizia PNL de a-l susţine pe Nicuşor Dan.

„Am mers pe mâna lui Nicuşor şi l-am făcut primar general, noi toţi şi cu toţi bucureştenii şi societatea civilă a pierdut un activist bun, iar Bucureştiul a câştigat un primar slab. Asta este realitatea!”, a spus Burduja.

„E momentul să spun stop şi să venim cu soluţii. De aceea, dincolo de seara aceasta, când trebuie să luăm această decizie dificilă, de acum înainte vom vorbi despre soluţii şi despre calea liberală. Abia aştept să cucerim Capitala împreună cu dumneavoastră”, a încheiat Sebastian Burduja.

Evenimentul organizat pentru evaluarea făcută de liberali privind mandatul lui Nicuşor Dan se intitulează „A treia cale. Calea câştigătoare pentru Bucureştiul Viitorului".

Potrivit PNL Bucureşti, „agenda include discuţii despre necesitatea unei abordări liberale pentru dezvoltarea Bucureştiului, prezentarea stadiului actual al administraţiei locale, rezultatele campaniei „Ce-ai făcut, Nicuşor?”, şi direcţia PNL Bucureşti pentru anul 2024”.

Burduja: „Bucureștenii ne cer o nouă soluție pentru Capitală”

Comunicat de presă emis de PNL București:

„Sebastian Burduja, Președinte PNL București: „Bucureștenii ne cer o nouă soluție pentru Capitală și datoria noastră este să îi ascultăm. Decizia unanimă a PNL București este de retragere a sprijinului politic acordat lui Nicușor Dan. După trei ani și jumătate, în ciuda sprijinului de care a beneficiat, rezultatele administrației Nicușor Dan ne dezamăgesc profund pe toți.”

Joi, 1 februarie, ora 19:00, PNL București a organizat evenimentul „A treia cale. Calea câștigătoare pentru Bucureștiul Viitorului”. Agenda evenimentului a prevăzut o analiză detaliată a situației curente a administrației bucureștene, incluzând prezentarea rezultatelor extrase din sondajul online „Ce-ai făcut, Nicușor?” și stabilirea direcțiilor strategice pe care PNL București le va urma în acest an, cu accent pe nevoile și așteptările comunității. Au luat cuvântul: Valentin Ștefan (Secretar General PNL București), Sebastian Burduja (Președinte PNL București), Hubert Thuma (Vicepreședinte PNL București-Ilfov), George Tuță (Președinte PNL Sector 1), Monica Anisie (Președinte PNL Sector 2), Stelian Bujduveanu (Viceprimar General), Ionuț Stroe (Președinte PNL Sector 4), Dan Meran (Președinte PNL Sector 5), Ciprian Ciucu (Primarul Sectorului 6).

„După aproape 8 ani irosiți ba în risipă, ba în blocaje, Capitala are nevoie de o viziune nouă, o viziune liberală de dezvoltare. Ne-am reunit nu atât pentru a constata problemele comunității, pentru că acestea sunt evidente pentru milioane de bucureșteni, ci pentru a gândi împreună soluțiile de care Bucureștiul Viitorului are nevoie.

Bucureștenii s-au lămurit că nu poți administra orașul nici prin cumetriile și risipa din 2016-2020, nici prin blocajele și indiferența din 2020-2024. De aceea, Partidul Național Liberal este dator să ofere a treia cale, calea câștigătoare pentru Bucureștiul Viitorului. Vom prezenta în perioada următoare trei argumente principale: (1) ECHIPĂ de oameni potriviți la locul potrivit, profesioniști integri, experți în dezvoltare urbană; (2) un nou PLAN pentru București, o viziune integrată, curajoasă, pentru o metropolă europeană care privește spre viitor; (3) un COD de bune practici, pe baza experienței primarilor liberali care au livrat performanță pentru cetățeni”, a declarat președintele PNL București, Sebastian Burduja.

Astăzi, 1 februarie, se împlinește un an de la solicitarea transmisă de Partidul Național Liberal către Primarul General. La decalogul nostru Nicușor Dan a răspuns în ultima zi a termenului, după șase luni de zile, fără să explice lipsa rezultatelor. După încă șase luni “de grație”, este timpul să tragem linie. Iar evaluarea comisiilor de specialitate ale PNL București, a consilierilor generali și a echipei de conducere a filialei este fără echivoc: niciunul dintre cele zece puncte nu a fost îndeplinit de Nicușor Dan.

Mai mult, PNL București a lansat campania online „Ce-ai făcut, Nicușor?” Scopul a fost de a afla direct de la bucureșteni dacă Nicușor Dan ar merita un nou mandat de Primar General. În urma sondajului, cifrele vorbesc de la sine: au răspuns sondajului 26,039 de bucurești (răspunsuri unice), iar dintre aceștia 18.912 au votat că actualul edil, Nicușor Dan, NU merită un nou mandat, un procent de 72,6%.

Cu prilejul evenimentului, PNL București a anunțat retragerea clară a sprijinului față de Nicușor Dan, propunere votată în unanimitate de filiala PNL București.

„În 2020, PNL a luat decizia corectă de a pune punct administrației Firea, inclusiv prin renunțarea la propunerea unui candidat propriu. Am constatat cu toții, după încă trei ani de ‘administrație degeaba’, că direcția și performanțele primarului Nicușor Dan nu corespund așteptărilor bucureștenilor. Suntem profund dezamăgiți. Am avut așteptări foarte mari.

Am acționat în toți acești ani cu deschidere și bună-credință, am acordat tot sprijinul în Consiliul General, am răspuns la telefon de fiecare dată când a sunat Nicușor Dan. Reciproca nu a fost valabilă. PNL București nu are nicio datorie față de Nicușor Dan. Singura noastră datorie este față de bucureșteni și binele lor. Deci trebuie să le spunem adevărul, să ne asumăm deciziile și să le oferim o alternativă la tot ceea ce au avut până acum în Primăria Generală.

Decizia de astăzi, retragerea sprijinului este un act de responsabilitate politică și un semnal că PNL București nu va tolera un primar neperformant, neimplicat și indiferent, fără rezultate pentru milioanele de bucureșteni care merită mai mult. În 2020, societatea civilă a pierdut un activist bun, dar Bucureștiul s-a ales cu un primar slab. Capitala are nevoie de soluții liberale de dezvoltare, acum mai mult ca oricând. Nu mai avem timp de pierdut degeaba”, a declarat președintele PNL București, Sebastian Burduja.

În perioada următoare, PNL București își va prezenta viziunea proprie pentru Bucureștiul Viitorului, precum și candidații pentru Primăria Generală și sectoarele Capitalei.”

