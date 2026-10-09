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PNL îi acuză pe social-democrați că prelungesc criza politică. Ionel Bogdan: „Excludem orice tip de coaliție cu PSD”

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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PNL acuză PSD că încearcă să prelungească criza politică prin propuneri care nu oferă soluții pentru formarea unui nou guvern. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, califică această atitudine drept „un act de inconștiență” și reafirmă că partidul exclude orice coaliție cu social-democrații, dar este dispus să voteze un guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Declarațiile vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR.

„Nu mai putem lua în considerare nimic din ceea ce propune PSD şi nici nu mai are sens să facem vreun comentariu asupra acestei noi non-soluţii. Românii aşteaptă încheierea cât mai rapidă a crizei, nu dispute politice. Constatăm că PSD doreşte, prin aceste propuneri non-soluţii, să prelungească situaţia de interimat în care ne aflăm, ceea ce reprezintă un act de inconştienţă, prin care se blochează pe mai departe exerciţiul de administrare a ţării”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

El a reiterat că poziţia PNL rămâne neschimbată şi că partidul susţine formarea unui guvern cu puteri depline, în urma desemnării unui premier de către preşedintele României.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, suntem deschişi să votăm cea mai recentă desemnare a Preşedintelui României, după prezentarea programului de guvernare şi a Cabinetului de miniştri şi excludem orice tip de coaliţie cu PSD. Au dovedit că nu sunt parteneri politici rezonabili, că blochează intenţionat modernizarea ţării şi că nu caută decât să arunce permanent responsabilitatea asupra altora”, a mai transmis liberalul.

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat vineri că social-democraţii susţin refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi sunt pregătiţi să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Grindeanu a susţinut, totodată, că România ar fi putut avea deja un guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcţia economică a ţării, dacă refacerea unei majorităţi stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice şi electorale.

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Editor : M.I.

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