Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, i-a adresat vineri o scrisoare deschisă copreşedintei AfD, Alice Weidel, căreia îi solicită să prezinte scuze publice față de românii din Germania. Mai mult, acesta îi cere liderului AUR, George Simion, să se dezică de parteneriatul cu partidul german.

„Doamnă Weidel, aţi spus în Bundestag că familii din România 'trăiesc regeşte' din ajutoarele Germaniei. Vă răspund direct. Germania se bazează zi de zi şi pe munca românilor, în spitale, în fabrici şi pe şantiere. Oamenii aceştia muncesc, plătesc taxe şi contribuie la prosperitatea ţării dumneavoastră. Dacă aveţi dovezi de fraudă, puneţi-le pe masă. Spuneţi ce s-a întâmplat, cine a încălcat legea şi cereţi autorităţilor să intervină. Asta înseamnă să tratezi serios o problemă. Să arunci suspiciunea asupra unei întregi comunităţi de la tribuna Bundestagului este o nedreptate”, arată Ionel Bogdan în scrisoarea deschisă, postată pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, astfel de declaraţii riscă să îi stigmatizeze pe românii care muncesc în Germania, îşi respectă obligaţiile şi contribuie la economia acestei ţări.

„În acelaşi timp, îi cer public lui George Simion să îşi reconsidere poziţia faţă de AfD şi să clarifice dacă mai poate susţine un parteneriat cu acest partid în condiţiile unor asemenea declaraţii la adresa românilor. Românii din diaspora au dreptul să ştie dacă solidaritatea pe care AUR o declară faţă de ei se reflectă şi în deciziile politice pe care AUR le ia. Doamnă Weidel, vă cer să vă retrageţi afirmaţiile şi să le cereţi scuze românilor. Tot public. Tot de la tribuna Bundestagului”, a transmis Ionel Bogdan.

La începutul lunii noiembrie, lidera AfD, Alice Weidel, s-a referit la românii din Germania susţinând că aceştia ar „jefui” sistemul social german. Ea a completat, ulterior, că familii întregi de români şi bulgari trăiesc „regeşte” din ajutoarele primite.

Editor : C.L.B.