PNL îl acuză pe Grindeanu că „inventează” o condiţie pentru a vota Guvernul Mureșan: „În trecut nu a considerat-o necesară”

PSD preferă blocajul şi alege să prelungească criza pe care a declanşat-o în mai, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan, acuzându-l pe liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, că „inventează o condiţie” pentru susținerea Guvernului Mureșan.

Liberalul a precizat că susţinerea parlamentară pentru Guvernul propus de Siegfried Mureşan trebuie discutată în Parlament, nu la sediile partidelor.

„Când nu vrei să discuţi despre fond, inventezi pretexte. Exact asta face PSD acum: în loc să discute despre programul de guvernare şi despre susţinerea parlamentară, caută motive artificiale pentru a evita o discuţie serioasă. Să o luăm pe rând. Liniile directoare ale programului de guvernare au fost prezentate în cursul zilei de astăzi public, românilor, aşa cum era normal. Înţelegem că Sorin Grindeanu şi-a setat un deadline pentru a primi programul de guvernare şi că acest termen a expirat foarte repede. Va primi liniile programului în cursul zilei de astăzi”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

El a arătat că, „aşa cum premierul desemnat a avut discuţii cu PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale la Parlament, aşa poate discuta şi cu PSD”.

„Nu există un tratament diferit pentru PSD. Susţinerea parlamentară se discută în Parlament, nu la sediile partidelor”, a adăugat liberalul, potrivit Agerpres.

Ionel Bogdan a susţinut că este prematură solicitarea demisiei lui Siegfried Mureşan din Parlamentul European înainte de votul de învestitură.

„Mai întâi trebuie să avem votul Parlamentului şi apoi să discutăm despre paşii care urmează. Există o inconsecvenţă evidentă în solicitarea demisiei. În trecut, Sorin Grindeanu spunea că va demisiona de la conducerea CJ Timiş numai după depunerea jurământului la Cotroceni. Acum solicită ca premierul desemnat să demisioneze din Parlamentul European înainte de votul de învestitură. Când Eugen Tomac a fost desemnat premier, PSD nu i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European înainte de votul de învestitură. Acum, PSD inventează o condiţie pe care nu a considerat-o necesară atunci. Asta nu mai este doar o dublă măsură. Arată că, în cazul lui Siegfried Mureşan, PSD caută pretexte pentru a evita o discuţie serioasă despre programul de guvernare şi despre susţinerea parlamentară”, a adăugat Ionel Bogdan.

El a mai afirmat că Siegfried Mureşan are ca obiectiv principal, pe plan extern, apărarea intereselor României în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, a căror miză pentru România depăşeşte 60 de miliarde de euro. Potrivit lui Bogdan, Mureşan poate face acest lucru atât din poziţia de negociator-şef al Parlamentului European, pe care o deţine în prezent, cât şi din funcţia de prim-ministru.

„Nu vom pune în pericol acest obiectiv pentru că aşa vrea Sorin Grindeanu. Adevărul este clar. PSD preferă blocajul şi alege să prelungească criza pe care a declanşat-o în mai. Sorin Grindeanu refuză practic orice discuţie serioasă despre România”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al PNL.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că premierul desemnat Siegfried Mureşan ar trebui să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că îşi doreşte să devină prim-ministru şi că îşi asumă responsabilitatea pentru România.

Grindeanu a mai spus că îl aşteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureşan, la sediul partidului, când acesta se va simţi pregătit pentru o discuţie serioasă despre programul de guvernare.

Editor : C.L.B.