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PNL începe „polul de modernizare” și negocierile pentru absorbția Forței Dreptei. Ciucu: „Vin foarte mulți oameni către PNL”

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Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea
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Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunţat deciziile care au fost luate duminică, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, una dintre ele vizând începerea negocierilor pentru fuziunea cu partidul Forţa Dreptei.

„În cadrul şedinţei BPN, Partidul Naţional Liberal a votat cu o foarte largă majoritate aşa: Pentru direcţia de a construi polul de modernizare, iar ca primă etapă începerea negocierilor pentru fuziunea cu/absorbţia partidului Forţa Dreptei. Fiind în opoziţie, vom revitaliza comisiile de specialitate în care vom invita inclusiv specialişti din afara Partidului Naţional Liberal. (În ultima perioadă vin foarte mulţi oameni către PNL. Fiind în opoziţie... asta nu s-a mai întâmplat de mult timp)”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Şi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut referire la constituirea polului modernizării.

„Biroul Politic Naţional al PNL a votat în unanimitate începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării. Prima etapă este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei de către PNL. Este direcţia stabilită la Congresul PNL din vară şi susţinută de majoritatea colegilor noştri. Ştim că drumul va fi greu, cu multe provocări. Ni-l asumăm pentru ca România să aibă o alternativă reală la alegerile din 2028”, a menţionat el, pe Facebook.

Editor : A.P.

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